Calcio | la FIGC candida Martina Colombari come presidente della Divisione femminile?

Calcio - Tommasi si sfila : la Figc riparte da Gravina : Da oggi la FederCalcio avrà un nuovo presidente ‘in pectore’: Gabriele Gravina. Il 22 ottobre a Fiumicino l’ufficialità...

Figc : Petrucci - n.1 venga dal Calcio : Ripeto - ha concluso Petrucci che è stato commissario straordinario della Figc dal 2000 al 2001 -, deve aver maturato la giusta esperienza nel mondo del calcio". Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Calcio femminile : siglato l’accordo tra FIGC e Sky Sport per i diritti televisivi del campionato e della Coppa Italia : Una notizia che era già nell’aria da alcune ore e oggi, in serata, è arrivata la conferma dalla FIGC: Sky ha siglato un accordo pluriennale con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e ha acquisito i diritti della Serie A di Calcio femminile, oltre a quelli della Coppa Italia (con le due semifinali in programma il 13 marzo 2019 e il 17 aprile 2019, e la finale del 27 aprile 2019) e la SuperCoppa Italiana 2019/2020. Una decisione che vuol ...

Calcio : il Tar accoglie il ricorso Figc-Lega B - resta per ora il format a 19 : In altre parole il format del campionato di B resta per il momento a 19 squadre e le udienze fissate da Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, per il 21 e 24 settembre alla ...

ECA - da Spalato novità su Calciomercato - FIGC e Lega [DETTAGLI] : L’ECA (European Club Association), cioè l’organismo che comprende le più importanti società europee, si è riunito a Spalato, in Croazia. Tra i temi di discussioni principali quello del delle competizioni europee, ma anche quello relativo al calciomercato. Se per quanto riguarda le competizioni europee sembra che si vada incontro alla costituzione di una terza coppa continentale, pare che la riunione dell’ECA abbia portato ...

Calcio - Andrea Abodi sarà il nuovo presidente della Figc? Tanti i sostenitori : Il Calcio italiano ha bisogno di ripartire. Per riuscire a iniziare un nuovo cammino serve innanzitutto una figura di riferimento che possa unire le tante componenti del movimento azzurro. Il nuovo presidente della Figc verrà eletto il 22 ottobre e la ricerca di un candidato adatto è iniziata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Andrea Abodi, attuale presidente dell’Istituto per il ...

Calcio Femminile - il Coni dà ragione a Figc e club : Serie A e B faranno parte della Federazione. Termina sciopero calciatrici : Le Serie A e B di Calcio Femminile entrano a far parte del Calcio che conta. Il Collegio di Garanzia del Coni, terzo grado di giudizio sportivo, ha stabilito che la governance del Calcio Femminile di vertice deve tornare nell’ambito della Figc, come deciso dal commissario straordinario Roberto Fabbricini in una delibera del maggio scorso. Il pronunciamento ribalta così la sentenza della Corte d’appello federale che aveva dato ...

Calcio - rinviato il verdetto sulla Serie B. Si decide entro martedì. Il Calcio femminile torna sotto la FIGC : Serie B a 19 o a 22 squadre? La decisione slitta ancora una volta, Franco Frattini ha comunicato che il verdetto arriverà entro martedì: “Io per primo non avevo un’idea che avevo maturato prima: abbiamo ascoltato, rifletteremo. Credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina decideremo in via definitiva”. Questa la decisione del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport al termine delle udienze sui ricorsi delle società che ...

La Figc punta sul Calcio femminile : sovvenzione dall’Uefa per un progetto : Per la prima volta la Figc ha ottenuto l’assegnazione dell’UEFA Research Grant Programme, programma di finanziamento per la realizzazione di ricerche in varie discipline accademiche L'articolo La Figc punta sul calcio femminile: sovvenzione dall’Uefa per un progetto è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio : rigettato ricorso Entella - mancano motivazioni Figc : Lo ha stabilito con decreto il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport , Franco Frattini, in merito al ricorso presentato il 20 agosto da parte della Società Virtus Entella contro la ...

Calcio Femminile - la FIGC ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport. Sibilia : "Fabbricini non mantiene gli impegni" : ... Fabbricini, ha notificato il Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI relativo alla Delibera sul Calcio Femminile. Devo rendere noto a tutti come lo stesso Fabbricini si stia dimostrando ...