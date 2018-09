Roma | soffoca la moglie e tenta il suicidio | salvato dai carabinieri “Non potevo vederla

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 settembre 2018) “Ho ammazzato mia, ora mi uccido” ha detto al telefono quando ha chiamato il 112. E i, quando sono arrivati a casa sua, a San Giovanni, a, hanno sfondato la porta dell’abitazione e hanno trovato la donna senza vita, sul letto, e accanto il marito, 64 anni, con un coltello da cucina puntato alla sua gola. Urla, lacrime: è iniziato un lungo colloquio, da una parte lui e dall’altra i militari dell’Arma. Alla fine ilo hanno tranquillizzato e infine lo hanno disarmato in un attimo di distrazione. Ora è in stato di fermo per omicidio aggravato: al termine dell’interrogatorio in caserma, davanti al pm Valter Piancianeschi, ha confermato di aver ucciso landola. Il movente: l’esasperazione per una forte depressione per la quale lasoffriva da tempo, una sofferenza che lui non sopportava più di ...