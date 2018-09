Stato-mafia | Di Matteo | “Berlusconi anche da Premier continuò a pagare Cosa Nostra Video

Stato-mafia - Di Matteo a Tg2000 : “Berlusconi anche da Premier continuò a pagare Cosa Nostra” : “Si ritiene da parte dei giudici che Silvio Berlusconi continuò a pagare ingenti somme di denaro a Cosa Nostra palermitana anche dopo essere diventato Presidente del Consiglio”. Lo ha detto il sostituto procuratore nazionale antimafia, Nino Di Matteo, storico magistrato del pool che ha istruito il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, in un’intervista realizzata da Paolo Borrometi per il Tg2000, il telegiornale di Tv2000, presentando ...

CUNEO/ Emmaus compie 25 anni e invita alla serata sulla "Trattativa Stato Mafia" : L'Associazione Emmaus CUNEO organizza a CUNEO una serie di appuntamenti in occasione dei suoi venticinque anni. Martedì 25 settembre, alle 21, nel Salone San Giovanni in Via Roma 2 , ingresso libero ...

CORRUZIONE - ARREStato SINDACO PONZANO ROMANO/ Indagati Verdini e Ciocchetti : su Mafia Capitale.. : CORRUZIONE, Denis Verdini e Luciano Ciocchetti Indagati: ARRESTATO il SINDACO di PONZANO ROMANO, Enzo De Santis. Tangenti all'immobiliarista Scarpellini in cambio di favori: perquisizioni.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Conte : mafia cambia sembianze ma Stato non abbassa mai guardia : Palermo, askanews, - "La mafia ogni volta cambia sembianze, adattandosi alle strutture economiche. Oggi la mafia cerca il denaro, rincorre il guadagno, penetra le strutture economiche. Lo Stato avrà ...

E’ Stato cambiato il reato di mafia - e adesso tutto può essere mafia : Ci sarà tempo per valutare più analiticamente il dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte di appello che ha accolto il ricorso della procura romana sul processo mafia Capitale, ma il cuore del problema, l’elemento che ha spostato il giudizio nel suo secondo grado sta probabilmente nell’ana

Diego Passafiume - dopo 25 anni arreStato killer dell’imprenditore che si ribellò alla mafia : Diego Passafiume venne preso di mira in quanto ritenuto un imprenditore ''scomodo''. Ci sono voluti 25 anni e il racconto di vari collaboratori di giustizia per mettere insieme i vari elementi che hanno portato all'arresto dell'esecutore materiale del delitto, un 51enne ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Siculiana.Continua a leggere

Mafia : vittima pizzo a Candiani e Gaetti - ho denunciato e sono Stato lasciato solo (2) : (AdnKronos) - "Ormai mi chiamano lo 'spione' - dice - quando cerco lavoro non me lo danno perché ho denunciato gli estorsori". Qualche anno fa Santo Lo Bocchiaro aveva denunciato un tentativo di estorsione nella sua bottega di Brancaccio. Ma l'uomo non è nel programma dei testimoni di giustizia. "I

Mafia : vittima pizzo a Candiani e Gaetti - ho denunciato e sono Stato lasciato solo : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Io ho denunciato i boss di Brancaccio, che oggi sono sotto processo, ma dopo un mese mi hanno costretto a chiudere il negozio. E oggi lo stato mi ha lasciato solo. La verità è questa. Non vi chiedo niente, però non è giusto essere abbandonati dalle istituzioni". E' la

Mafia : Candiani - tolta scorta a 'Ultimo'? Stato non abbandona nessuno : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Ci sono delle circostanze che vengono valutate a livello centrale e a livello locale. Lo Stato non abbandona nessuno". Il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani risponde così, a distanza, al colonnello Sergio De Caprio, capitano 'Ultimo' che da oggi resta senza s

Salvini in Calabria - “Stato meglio di ‘ndrangheta”/ Lotta a mafia e traffico migranti - ”Italia ha già accolto” : Salvini, "La 'ndrangheta è una schifezza". Il Ministro degli Interni strappa degli applausi in Calabria a San Luca di fronte all'impegno per le elezioni comunali nel futuro.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:22:00 GMT)

Per capire la trattativa STATO-MAFIA non servono le categorie di destra e di sinistra. SALVATORE SECHI a proposito di un recente articolo di Paolo Mieli(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 06:09:00 GMT)

Sekret - speciale Trattativa Stato-mafia su Loft : i video inediti del boss Giuseppe Graviano in carcere : Quali segreti nasconde Giuseppe Graviano, protagonista delle stragi di mafia del ’92 e ’93? Il boss di Brancaccio, rinchiuso al 41 bis dal 1994, si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Eppure, nei colloqui in carcere con un altro detenuto, intercettati tra il 2016 e il 2017, sembra avere molto da dire su quella stagione e sulla Trattativa tra lo Stato e la mafia. Nel terzo episodio di “Sekret – speciale Trattativa ...

Daisy Osakue : nel 2007 il padre è Stato condannato per mafia - rapina e spaccio di droga : L'aggressione alla giovane atleta azzurra Daisy Osakue ha fatto molto scalpore, negli ambienti di sinistra è subito scattato l'allarme razzismo che ha portato a un'ondata di indignazione per quanto successo. Ora che le indagini si avviano verso la conclusione e che il movente del razzismo è stato escluso rimangono le ombre sul padre della giovane. È emerso che Iredia Osakue, che fu il primo a denunciare un attacco di stampo razzista, nel 2007 fu ...

Senza poter leggere le motivazioni integrali delle sentenze (come quella sulla cd. trattativa STATO-MAFIA) qualcuno avrà il monopolio della verità. SALVATORE SECHI(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:06:00 GMT)