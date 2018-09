: RT @crislomb: Evacuato un altro paese. Case bruciate. Il fuoco ha ripreso a correre nella zona di Vicopisano mentre nuovi roghi sono compar… - ManuelaSimoni2 : RT @crislomb: Evacuato un altro paese. Case bruciate. Il fuoco ha ripreso a correre nella zona di Vicopisano mentre nuovi roghi sono compar… - dimmicosavuoi : Incendio Pisa, nuovi roghi ed evacuazioni anche in Val di Serchio: “Scenario apocalittico” - rosariarenna : RT @rmc_official: #RMCNEWS #Toscana, procura indaga per incendio doloso per i roghi che divampano da lunedì sera a #Calci e #Vicopisano. 70… -

Brucianoi boschi delno, dove almeno 700 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Martedì sera le fiamme hanno raggiunto anche la Val di Serchio. Il vento ostacola lo spegnimento dei focolai e oltre 600 ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti. Chiuse scuole e l’aeroporto di. La Procura diindaga pero doloso, scuole rimarranno chiuse. Esercito presidia case contro sciacallaggio, il governatore della Toscana Rossi firma lo stato di emergenza. Evacuazioni anche in Val di Serchio, nuovo fronte ad Avane.Sonoattivi e alimentati dal vento duenelno. Il rogo che si è sviluppato sul monte Serra sta avanzando,anche se lentamente, e si sta avvicinando verso Vicono.Attualmente le località interessate sono Cicigliaba e Campo dei Lupi. Le squadre sono intervenute anche per alcuni focolai dio, nelle zone già interessate,che riguardano le località Tre Colli e la Piana di Noce. Riprese le operazioni di spegnimento con i mezzi aerei.anche ad Avane ma nella zona boschiva non lontana da case(Di mercoledì 26 settembre 2018)