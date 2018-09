Pagelle TV della Settimana 17-23 09 2018 Promossi Alberto Angela e Diletta Leotta

Volley - Italia-Olanda 3-1 : le Pagelle degli azzurri. Randazzo devastante - Nelli convincente - Candellaro determinante : L’Italia ha chiuso con una vittoria per 3-1 sull’Olanda la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley . Ottime risposte da parte delle riserve schierate dal ct Blengini per far rifiatare i titolari. LE pagelle DI Italia-Olanda 3-1 Luigi Randazzo , 9: il migliore in campo. Una partita esaltante, attacca con un esorbitante 64% (23 su 36). Nel primo set fatica come tutta la squadra, poi dal secondo parziale si scatena e diventa ...

Pagelle Real Madrid-Roma 2-0 - voti Champions League : Modric e Isco inventano calcio - Olsen e Under i migliori della Roma : Pagelle Real Madrid-Roma Roma Olsen 6,5: Risponde presente su due tiri ravvicinati di Isco con due parate fantastiche di istinto. Molto reattivo anche sul colpo di testa di Ramos, mentre non può molto in occasione di entrambi i gol. Florenzi 5,5: In grande sofferenza in fase difensiva quando deve contenere lo strapotere tecnico di Marcelo. Non si fa mai vedere in avanti con delle sovrapposizioni e si limita a svolgere compiti difensivi. Manolas ...