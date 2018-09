Milano Polizia Locale contro i taxi abusivi | 34 sanzioni su 189 veicoli controllati

Milano : controlli polizia locale su taxi abusivi - 34 sanzioni : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Continuano i controlli della polizia locale di Milano contro i taxi abusivi. Da giovedì 20 a domenica 23 settembre scorsi, durante la settimana della moda, sono stati controllati 189 veicoli, di cui 75 veicoli privati, 42 taxi e 72 Ncc, e 123 persone. Le sanzioni commin

Milano - fugge all'alt della polizia : tenta di investire un agente - arrestato : Inseguimento nella notte tra Quarto Oggiaro e la Comasina: un poliziotto ha sparato alle gomme per cercare di fermarlo, poi il fermo

Milano : fugge da polizia e tenta di investire agente - arrestato : Milano, 22 set. (AdnKronos) - Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per tentato omicidio. La scorsa notte una volante, nel corso di un controllo a Quarto Oggiaro, ha cercato di fermare un'auto, ma il conducente è fuggito. Ne è nato un inseguimento, ma gli agenti sono riusciti p

Milano : contraffazione - due sequestri della polizia locale : Milano, 22 set. (AdnKronos) - Oltre 12mila pezzi di materiale elettronico, 900 capi d’abbigliamento e 300 metri di stoffa di una nota casa di moda pronta per essere utilizzata per confezionare abiti. E' quanto sequestrato in due diverse operazioni dall’unità antiabusivismo della polizia locale di Mi

Milano : settimana moda - oltre 200 agenti di polizia impegnati per sicurezza : Milano, 22 set. (AdnKronos) - Sono oltre 200 gli uomini e le donne della polizia impegnati a Milano per la settimana della moda femminile. In occasione di 'Milano moda Donna' il questore di Milano Marcello Cardona ha predisposto servizi di vigilanza e controllo mirati per lo svolgimento delle circa

Milano - blitz della polizia contro sfruttamento della prostituzione : controlli a tappeto della polizia nel quartiere Zara, a Milano, per contrastare il fenomeno della prostituzione. Gli agenti hanno identificato diverse donne che si prostituivano in quella zona, per ...

Fabrizio Corona : rissa a Milano - interviene la Polizia. Ecco cosa è successo : Ancora guai per il re dei paparazzi Fabrizio Corona. Già, perchè dopo i problemi giudiziari ed il periodo in carcere, Corona sta cercando di tornare alla vita di sempre, anche se a volte con fatica. Il riavvicinamento con l’ex moglie Nina Moric per il bene del figlio, Carlos Maria, e la nuova storia d’amore con Zoe Cristofoli dopo la relazione terminata all’improvviso con Silvia Provvedi hanno portato una ventata di aria fresca a lui e alla ...

Torino - rivolta contro la polizia a Barriera di Milano : gli agenti offesi e presi a botte : Una rivolta contro la polizia in Barriera di Milano, il quartiere simbolo che racchiude tutte le fragilità e le complessità dell'anima multietnica della città . Dai palazzi e dagli alloggi di ...

Sgombero in centro a Milano - alta tensione tra giovani e polizia : La polizia ha sgomberato lunedì sera uno stabile occupato, poche ore prima, da alcuni ragazzi del centro sociale Zip, Zona indipendente politica, nella centralissima via della Signora a Milano. L'...

Controlli Polizia Milano 3 6 settembre 2018 - elenco reati : Nell'ambito dei servizi mirati al controllo del territorio della Polizia di Stato, anche nell'ultima settimana, il Questore di Milano Marcello Cardona ha disposto un intensificazione dei sistematici ...

Polizia usa il taser per bloccare un'aggressione - secondo caso a Milano : L'agente ha puntato il raggio come forma di avvertimento. Salvini di nuovo su Facebook: "Buone notizie"

Milano. Via Cadibona arrestati spacciatori : ottimo lavoro Polizia di Stato : “Esprimo vivo apprezzamento e sincero ringraziamento alla Polizia di Stato del commissariato Monforte per l’operazione di oggi che ha portato

Milano - bimba non vaccinata bloccata al nido : madre chiama la polizia/ Sindaco Sala : "problema limitato" : bimba non vaccinata bloccata all’asilo: la madre chiama la polizia per segnalare il fatto ma per gli agenti la scuola ha solo applicato la legge. Unico caso nel Capoluogo lombardo.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:18:00 GMT)

