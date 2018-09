Chi è Asia Nuccetelli | la figlia di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti : "Mia figlia Asia distrutta dalla Chirurgia" : Asia Nuccetelli l'avevamo vista nella prima edizione del Gf Vip, poi si era allontanata dai riflettori e ci era ritornata per annunciare le immediate nozze.Ora arriva l'annuncio della madre. Antonella Mosetti, infatti, ha rivelato a Domenica Live che la figlia non si vuole più mostrare in tv dopo le decine di attacchi ricevuti per i suoi ritocchini estetici. "Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta ...

“Male male”. Mosetti - il dramma della figlia Asia. “La Chirurgia l’ha combinata così” : Tutti la conoscono perché è la figlia di Antonella Mosetti con la quale Asia Nuccetelli ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip come unico concorrente. È stato proprio grazie al reality che la Nuccetelli ha raggiunto il successo. Dopo il Grande Fratello, però, sono iniziati i suoi problemi. La ragazza, da sempre piuttosto insicura del suo aspetto fisico, ha deciso di andare dal chirurgo a fare qualche ritocchino qua e ...

RicChi di fantasia film al cinema : cast - recensione - curiosità : Ricchi di fantasia è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale il giovedì 27 settembre 2018. La pellicola diretta da Francesco Micciché ha come protagonisti Sergio castellitto e Sabrina Ferilli. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ricchi di fantasia film al cinema: scheda DATA USCITA: 27 settembre 2018 GENERE: ...

Jimmy Bennett : “Asia Argento? La Chiamavo ‘mamma’. Fu lei a propormi di vederci nel 2013” : Prima parte dell’intervista di Massimo Giletti a Jimmy Bennett, l’attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne. Ospite in esclusiva mondiale di Non è l’arena (La7), il ventunenne racconta la storia del suo rapporto con l’attrice. “La chiamavo ‘mamma’ e lei mi chiamava ‘figlio’” – afferma – “Sul ...

Jimmy Bennett - Chi è il ragazzo che accusa Asia Argento di violenza sessuale : I primi passi nel cinema, i problemi economici, le accuse dell'ex fidanzata. E il rapporto con l'attrice italiana, cominciato sul set 15 anni fa Bennett choc: "Asia Argento mi ha violentato"

