Reggio Emilia | incendio in ditta di luminarie | “Chiudete le finestre”

meteoweb.eu

: Un cittadino senegalese di 45 anni a Reggio Emilia aveva aggredito ripetutamente gli agenti, è stato arrestato in t… - matteosalvinimi : Un cittadino senegalese di 45 anni a Reggio Emilia aveva aggredito ripetutamente gli agenti, è stato arrestato in t… - matteosalvinimi : E la chiamano “giustizia”. Cambiare tutto!!! - fattoquotidiano : Reggio Emilia, sacerdote e imprenditore arrestati per minacce a giudice -

(Di martedì 25 settembre 2018) L’in via Monti Urali, a, che ha coinvolto ieri laIdolight, che producenatalizie “è sotto controllo anche se ci sono delle parti del capannone andato a fuoco che risultano ancora incandescenti. Il servizio sanitario sta dirigendosi al polo scolastico per dare alcune indicazioni da rispettare (finestre chiuse, non uscire ecc.)“: lo si legge in una nota pubblicata sul sito del Comune di.”Ad ogni modo permane l’indicazione di tenere il più possibile le finestre chiuse, nelle zone della città nelle quali l’odore è rilevante per evitare irritazioni alle vie respiratorie. Arpae sta facendo le analisi dell’aria, per verificare l’eventuale rilascio di aldeidi, idrocarburi e acido cloridrico liberati dalla combustione del Pvc presente in azienda. Non appena vi saranno ulteriori informazioni, vi ...