Instagram | i co-fondatori lasciano la società e Facebook Ultime notizie | delusi dalla

I fondatori di Instagram lasciano Facebook : (Foto: Instagram-press) I fondatori di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, hanno entrambi lasciato Facebook. Ufficialmente i due parlano di esplorare nuove avventure ma in realtà, secondo alcune fonti vicine all’azienda, ci sarebbero state tensioni con le alte sfere di Menlo Park. Un addio che arriva in un momento particolare, in cui la popolarità di Instagram supera quella di Facebook. Il pomo della discordia sarebbe la politica con ...

