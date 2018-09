Attenzione | concentrazione | ritmo e velocità | un decreto per Genova

huffingtonpost

(Di martedì 25 settembre 2018) Sono stata a, nella zona rossa. Ho visto di persona quello che nelle immagini sembra una storia da serie tv post-moderna. Ho calpestato il terreno, ancora vivo delle macerie del ponte Morandi e del suo odore di polvere grigia. Ho incontrato chi ha dovuto lasciare le proprie abitazioni, e che per anni ha vissuto sotto quel ponte, ormai spezzato in due; mentre sulle loro teste continuavano a passare migliaia e migliaia di mezzi tutti i giorni; sopportando invece, di notte, i suoni sgraziati dei mini-cantieri al lavoro.Mentre ero lì, ilannunciato dal governo – tutt'oggi non ancora arrivato in forma ufficiale – continuava ad assumere contorni sempre più definiti sia pur, dal mio punto di vista, inadeguati per le emergenze cui dovrebbe dar risposta. Senza contare il rischio (più che concreto) che questo diventi unomnibus, al cui ...