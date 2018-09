Zenga | “Italia mi manca e spero di tornare presto”

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 settembre 2018) "dipresto, il calcio in italiano mi. Sarei rimasto molto volentieri a Crotone, mi spiace che ora siano in B, tifo per loro eche tornino presto in Serie A". E' l'auspicio di Walterpronto aad allenare nel nostro Paese. "Con l'Inter ho un rapporto viscerale: 22 anni, sono stato in curva e sono stato nelle giovanili. Ringrazio tutti ma c'è un allenatore molto bravo come Spalletti -precisa il tecnico lombardo ospite di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1-. Se accetterei una panchina in Serie B? I discorsi devono esser affrontati vedendo un progetto, di fronte a qualcosa di serio ne parliamo. Non si accettano contratti di 6 mesi ma si guarda un po' più lontano". (AdnKronos)