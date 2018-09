Samsung Galaxy | un altro smartphone prende fuoco

Samsung Galaxy P30 potrebbe anticipare S10 con il sensore integrato nel display : Samsung Galaxy P30 e P30+ potrebbero essere i primi smartphone del produttore sud-coreano a utilizzare un sensore di impronte digitali integrato nel display, anche se non si tratterebbe della stessa tecnologia attesa sui Galaxy S10. L'articolo Samsung Galaxy P30 potrebbe anticipare S10 con il sensore integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8 (e A8+) abbracciano la TWRP ufficiale : Coloro che amano cimentarsi nella modifica del proprio smartphone conosceranno bene l'importanza di un software come TWRP L'articolo Samsung Galaxy A8 (e A8+) abbracciano la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Con alcuni Samsung Galaxy di nuovo in regalo la stampante HP Sprocket - l’iniziativa : Riproposta la speciale promozione legata all'acquisto di alcuni Samsung Galaxy (valida per la serie A8, A6 e A6 Plus, J6, J5 2017 e J3 2017), che prevede l'omaggio di una stampante portatile HP Sprocket, lanciata già nel mese di luglio. Coloro che decideranno di comprare i modelli sopra elencati tra parentesi nel periodo compreso tra il 19 settembre ed il 4 ottobre potranno beneficiare della campagna promozionale (la stampante ha un valore ...

Prende fuoco un Samsung Galaxy S7 Edge : la contromossa dell’azienda : Un altro caso di combustione ha riguardato il Samsung Galaxy S7 Edge, come dimostrano le immagini diffuse in queste ore da 'PhoneArena.com'. Il proprietario, come spesso faceva, ha tirato fuori il proprio dispositivo dalle tasche dei pantaloni per scattare una foto, ma il terminale non voleva saperne di accendersi, finendo con lo spegnersi improvvisamente. Al che, amareggiato per l'accaduto, il proprietario altro non ha potuto fare che poggiare ...

Un altro Galaxy va a fuoco : Samsung pasticcia un po’ ma alla fine risolve la questione : Ci risiamo: un altro Samsung s'è "svampato", avrebbe detto Marco Marzocca in arte Ariel. Si tratta di un Galaxy S7 Edge L'articolo Un altro Galaxy va a fuoco: Samsung pasticcia un po’ ma alla fine risolve la questione proviene da TuttoAndroid.

Curiosità sulle 4 fotocamere del Samsung Galaxy A9 Pro (2018) : meglio del previsto : Il Samsung Galaxy A9 Pro (2018) dovrebbe identificarsi come il primo dispositivo dotato di quattro fotocamere posteriori, in presentazione il prossimo 11 ottobre. Non si tratterà di sensori di bassa qualità, ma di una configurazione davvero in grado di stupire. La fotocamera principale disporrà di un sensore da 24MP, e di un secondo tiratore da 8MP con grandangolo di 120°. Il terzo ed il quarto sensore saranno rispettivamente di 10 e 5MP, e ...

Meglio organizzati i giochi sui Samsung Galaxy dal 24 settembre : le ultime novità ufficiali : Ci sono alcune interessanti novità che dobbiamo prendere in considerazione oggi 24 settembre per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy, almeno per quanto riguarda coloro che sono soliti utilizzare i giochi scaricati. Dopo quelle relative alle app preinstallate, di cui vi ho parlato la scorsa settimana, in queste ore si registra un apprezzabile upgrade di Samsung Game Launcher, anche se non tutti al momento risultano abilitati a ...

Samsung Galaxy A9 Pro (2018) con quattro fotocamere posteriori : i primi dettagli tecnici : Svelati, sulla carta, i primi dettagli tecnici delle quattro fotocamere posteriori che dovrebbero essere montate sul prossimo Samsung Galaxy A9 Pro (2018).Dopo l’annuncio ufficiale del primo smartphone con tre fotocamere posteriori di Samsung, il Galaxy A7 2018, tra qualche settimana sarà presentato anche il nuovo Galaxy A9 Pro (2018) che sulla carta avrà ben quattro fotocamere posteriori.Infatti in data 11 ottobre 2018 Samsung presiederà ...

TIM sconta il prezzo Samsung Galaxy Note 9 : quasi fino a 400 euro in meno : Siete clienti TIM da più di un anno ed interessati al nuovo Samsung Galaxy Note 9? Il gestore blu ha deciso di premiare la fedeltà dei suoi clienti (di questi tempi più unica che rara), proponendo uno sconto sul prezzo di listino originale (quello applicato dal produttore asiatico) dell'ultimo phablet del colosso sudcoreano, che vi permetterà di risparmiare fino a 380.99 euro sul modello da 512GB e 230.00 euro su quello da 128GB. Nel caso in ...

Torna prepotentissimo il Samsung Galaxy S9 : prezzo di nuovo basso a fine settembre : Sono come sempre molto interessanti le notizie giunte dal web in questo periodo per gli utenti che stanno cercando l’occasione giusta per l’acquisto di un Samsung Galaxy S9. La scorsa settimana vi ho riportato la news relativa ad una vera svolta commerciale, considerando il fatto che per la prima volta il device sia sceso sotto la soglia dei 500 euro. Ebbene, anche il mese di settembre si chiude con presupposti incoraggianti per il target in ...

Ecco come potrebbe essere la super fotocamera del Samsung Galaxy A9 Pro : Dal continente asiatico sono arrivate nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy A9 Pro, che dovrebbe essere caratterizzato da una fotocamera posteriore con 4 sensori L'articolo Ecco come potrebbe essere la super fotocamera del Samsung Galaxy A9 Pro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 (2018) tante sorprese ad un prezzo contenuto : La casa sudcoreana ha da pochissimo annunciato un nuovo smartphone che entrerà a far parte della famiglia dei Galaxy A. Si tratta del nuovissimo Galaxy A7 (2018) che implementa, per la prima volta nella storia della compagnia, un modulo fotografico con 3 obiettivi, ad un prezzo davvero competitivo. Scheda tecnica e caratteristiche del Samsung Galaxy A7 · Dimensioni: 159.8 x 76.8 x 7.5 mm · Peso: 168 grammi · Display: 6” full ...

Ecco i bug più comuni del Samsung Galaxy Note 9 : Il Samsung Galaxy Note 9 è sul mercato da diverse settimane e, così come avviene per ogni nuovo device, in Rete si moltiplicano le segnalazioni di bug L'articolo Ecco i bug più comuni del Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A6 in regalo con le lavatrici di Samsung da Expert fino al 10 ottobre : Da Samsung Italia arriva una nuova interessante promozione per chi acquista una lavabiancheria QuickDrive, che avrà in regalo un Samsung Galaxy A6 L'articolo Samsung Galaxy A6 in regalo con le lavatrici di Samsung da Expert fino al 10 ottobre proviene da TuttoAndroid.