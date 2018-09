Migranti | card Bassetti | appello al mondo della politica a non

Usa - nuova stretta sui Migranti : "O Green card o aiuti pubblici" : Un nuovo giro di vite sull'immigrazione da parte di Donald Trump. Secondo quanto riferisce il New York Times, l'amministrazione americana ha annunciato una stretta sul rilascio delle nuove Green card ai migranti che usufruiscono di benefici pubblici come l'assistenza alimentare, medica o l'alloggio. Questa decisione, secondo quanto riporta il quotidiano americano, potrebbe toccare milioni di persone che vivono negli Stati Uniti.Per il Nyt, "la ...

Card. Montenegro - Caritas - - i Migranti scappati 'perchè non gli diamo ancora tutto quello che serve per la loro vita' : ... la migrazione è la conseguenza di un'ingiustizia che continua a reggersi nel mondo e a governare la storia del mondo. Questa gente sta pagando quello che altri, che poi normalmente si chiamano i ...

Migranti - il cardinale Montenegro : "Non arrivano qua per essere prigionieri" : Secondo il cardinale , infine, 'la migrazione è la conseguenza di un'ingiustizia che continua a reggersi nel mondo e a governare la storia del mondo. Questa gente sta pagando quello che altri, che poi ...

Il cardinale Krajewski al Centro "Mondo migliore" per portare i gelati ai Migranti : Una grande festa, oggi pomeriggio, nel Centro 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa, alle porte di Roma, dove sono ospiti i migranti sbarcati dalla nave Diciotti che nelle prossime ore, gli ultimi domani, partiranno per essere accolti nelle diverse ...

Il cardinale Scola sui Migranti : "Non possiamo accogliere tutti" : Il cardinale Angelo Scola non è stato il "grande sconfitto" dell'ultimo Conclave. Questo, almeno, è quello che si deduce leggendo le dichiarazioni rilasciate dal porporato a Il Giornale.In molti, specie nelle fase precedenti l'evento che ha portato all'elezione di Jorge Mario Bergoglio, avevano etichettato il cardinale italiano come il "candidato di Benedetto XVI". Quello designato per la successione. A sentire l'arcivescovo emerito di Milano, ...