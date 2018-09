Roma | è morto Giorgio Rossi | storico massaggiatore giallorosso FOTOGALLERY

Addio a Giorgio Rossi - è morto lo storico massaggiatore della Roma : “nessuno come lui” : È morto Giorgio Rossi, l’87enne ha prestato servizio per 55 anni alla Roma come massaggiatore Aveva 87 anni e per 55 è stato un massaggiatore della Roma. Stiamo parlando di Giorgio Rossi storico personaggio giallorosso morto nella notte. A darne la notizia la stessa Roma su Twitter. “55 anni al servizio dei colori gialloRossi: nessuno come lui. – si legge sui social – L’As Roma piange la scomparsa di Giorgio ...

WEST NILE VIRUS - 18 MORTI IN EMILIA RomaGNA / Pensionato morto dopo essere stato dimesso - indagati 11 medici : 18 MORTI in EMILIA ROMAGNA per il WEST NILE VIRUS. La Regione comunica gli ultimi dati, sono ben 96 i casi di forme neuroinvasive. I numeri sono preoccupantemente in crescita.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 16:28:00 GMT)

Roma - detenuta lancia i figli dalle scale : il secondo bambino è clinicamente morto : Le condizioni del figlio della detenuta che ieri nel carcere di Rebibbia, a Roma, ha lanciato dalle scale i suoi due bambini uccidendo il più piccolo sul colpo sono gravissime....

Roma - accoltellato sul lungomare : morto 35enne/ Ultime notizie Ardea - killer si è costituito : Roma, accoltellato sul lungomare: morto 35enne. Ultime notizie Ardea, il killer si è costituito: violenta lite per questioni di soldi, ecco cos'è successo(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Calabria - auto contRomano in autostrada : un morto : Nella mattinata di questo lunedì 17 settembre in Calabria si è verificato un gravissimo incidente stradale [VIDEO]. Il sinistro è stato causato da un'autovettura che avrebbe imboccato l'autostrada A2 del Mediterraneo contromano all'altezza dello svincolo di Frascineto, nel cosentino. I veicoli rimasti coinvolti nel sinistro sarebbero stati due e il bilancio è al momento di un morto, si tratta di un giovane di 31 anni, e di una donna ferita ...