Dolce e Gabbana e San Giorgio di Modica

Settimana della moda Milano 2018 - dal 19 al 25 settembre al vita la settimana fashion : Gucci grande assente - mistero Dolce e Gabbana : Milano è in pieno fermento: i negozi del centro cambiano le vetrine, le impalcature che nascondono i cantieri si vestono con enormi pubblicità di scarpe o borse, e in metropolitana si scorgono sempre più giovani modelle (o aspiranti tali) che corrono da una parte all’altra della città per i casting. Manca pochissimo infatti all’inizio della settimana della moda , in programma dal 19 al 25 settembre , uno degli appuntamenti più importanti per il ...

Como : Dolce e Gabbana pronti a rilevare l'ex teatro Politeama? : L'interesse degli stilisti per la storica struttura da trasformare in spazio di eccellenza della moda

Evento Dolce Gabbana : il Lario sulla stampa e sui social in tutto il mondo : Durante l' Evento dal 5 all'8 luglio scorsi c'è stato un impatto immediato di immagini che girano sui social , in televisione e sulla stampa quotidiana; ma allo stesso gli inviati di tutto il mondo ...

The One Grey : l’ultima fragranza Dolce & Gabbana : Il volto è ancora quello di Kit Harington, l’attore britannico meglio noto come Jon Snow de “Il Trono di Spade”, le note invece sono un sorprendente incontro di opposti, che fonde il cardamomo con il vetiver, per dar vita a una inedita Eau de Toilette Intense. The One Grey è la nuova fragranza Dolce&Gabbana, ma di grigio, a parte il pack e alcuni componenti ha davvero poco. Al contrario è una fragranza molto ricca di ...