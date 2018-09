Ciclismo | Ballerini vince il Matteotti

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : bis di Davide Ballerini in volata al termine di una corsa molto selettiva. Beffati Giovanni Visconti e Marco Tizza : Davide Ballerini cala il bis nell’ultima settimana che precede la rassegna iridata di Inssbruck. Dopo aver alzato le braccia a Cesenatico in occasione del Memorial Pantani, il corridore della Androni Sidermec conquista anche il Trofeo Matteotti 2018 sul traguardo di Pescara. Anche in questa occasione il 24enne brianzolo si impone allo sprint davanti a Giovanni Visconti , con la maglia della nazionale italiana, e Marco Tizza (Nippo Vini ...

Ciclismo - Memorial Pantani : tra Nibali e Quintana scatta Ballerini : Il talento lombardo anticipa il francese Gaudu e il compagno di squadra Gavazzi sul traguardo di Cesenatico. Bene lo Squalo, in forma per il Mondiale.

Ciclismo : Caruso - Ballerini e gli altri corridori italiani che cambiano squadra : Con il mese di agosto le squadre possono annunciare ufficialmente gli ingaggi di nuovi corridori per la stagione 2019. Il ciclomercato si gioca ora a carte scoperte dopo settimane di voci e trattative. Questo non si preannuncia un mercato di colpi ad effetto, visto che quasi tutti i big sono gia' accasati per la prossima stagione. Anche tra i corridori italiani i vari Nibali, Aru, Trentin e Viviani non si muoveranno. C’è invece un mercato molto ...