Sport | Special Olympics Italia | Angelo Moratti eletto nuovo presidente

Nuova Fiat 500L S-Design : la serie speciale per le famiglie dinamiche e Sportive [FOTO e PREZZO] : Dedicata a un pubblico giovane e metropolitano, la serie speciale 500L S-Design enfatizza il dinamismo di questo versatile e spazioso modello Nata sulla base della versione Cross, la Nuova Fiat 500L S-Design consente di “evadere” la routine quotidiana, e si contraddistingue per l’inconfondibile aspetto sportivo e la ricca dotazione di serie. All’esterno, la Nuova serie speciale abbina al look Cross e ...

Aston Martin : la Sportiva a zero emissioni Rapid E monterà speciali pneumatici Pirelli : La prima Aston Martin totalmente elettrica potrà contare su Pirelli quale partner tecnico ufficiale per lo sviluppo di...

Comincia il weekend a Misano con speciali su Sky Sport MotoGP HD : Il Motomondiale di nuovo in pista per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sulla pista di Misano Adriatico, tutto live su Sky Sport MotoGP. Domenica 9 settembre, alle 14, la gara di MotoGP, preceduta alle 11 dalla Moto3 e alle 12.20 dalla Moto2. Tutti gli appuntamenti, inclusi gli studi di appr...

Sky Sport 24 compie 10 anni : programmazione speciale con Del Piero : compie oggi 10 anni Sky Sport 24: il canale, nato nel 2008, avrà oggi una programmazione speciale. L'articolo Sky Sport 24 compie 10 anni: programmazione speciale con Del Piero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Speciale Ict : Serie A - Juventus-Lazio in esclusiva su Sky Sport in 4K HDR : Roma, 24 ago 16:30 - , Agenzia Nova/Key4biz, - Domani alle ore 18 in esclusiva su Sky sport Serie A e Sky sport 251, il debutto casalingo di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium di Torino... , K4b,

Vodafone ufficializza un rincaro mentre vi manda a Dubai e ripropone Special Voce Illimitata e Smart PasSport+ : Vodafone indice un concorso con in palio un viaggio a Dubai per due persone e un Huawei P20 Pro a settimana e nel frattempo ufficializza una rimodulazione riproponendo poi per alcuni clienti la Special Voce Illimitata e per tutti gli altri che hanno in programma un viaggio fuori dall'Unione Europea Vodafone Smart Passport+ e Internet Passport+. L'articolo Vodafone ufficializza un rincaro mentre vi manda a Dubai e ripropone Special Voce ...

Special Olympics - 50 anni di Sport per tutti foto : In programma ci sono attività sportive, giochi interattivi, mostre, appuntamenti gastronomici e spettacoli dal vivo. Infine, una serata costellata di star al Padiglione Huntington Bank a Northerly ...

La presentazione di Ronaldo e lo "Speciale Calciomercato" in onda su Tgcom24 e Sportmediaset.it da lunedì 16 luglio a venerdì 17 agosto : Tutti i giorni l'approfondimento su uno dei temi più caldi dell'estate: si inizia già con la presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus