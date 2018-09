MANOVRA : QUOTA 100 - Reddito cittadinanza E TAGLIO IRES/ Ultime notizie - Tria cede : Salvini e Di Maio ottimisti : MANOVRA “QUOTA 100 e TAGLIO IRES da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:19:00 GMT)

Stranieri no - stranieri sì. I grillini si incartano sul Reddito di cittadinanza : Per Luigi Di Maio portare a casa il totem del reddito di cittadinanza è l'unica giustificazione della presenza al governo. Così ieri ha sostanzialmente accondisceso a tutte le richieste della Lega anche relativamente ai beneficiari di questo sussidio. "Abbiamo corretto la proposta di legge iniziale sul reddito di cittadinanza anni fa: è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il ...

Compromesso Lega-M5S : Reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Ma un conto sono i numeri, un altro la politica, l'arte magica di cambiare idee e proposte. Nella difficile convivenza di governo, è scontato che spesso bisogna muoversi nella logica del Compromesso ...

Compromesso Lega-M5S : Reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Luigi Di Maio, in versione sovranista dice che il reddito di cittadinanza andrà solo agli italiani. E dunque, a suo avviso, aveva ragione il sovranista per eccellenza, Matteo Salvini, e torto il ministro dell’Economia Giovanni Tria che in realtà l’altro ieri non ha fatto altro che citare la platea considerata dal M5S in campagna elettorale. ...

Reddito cittadinanza - assedio a Tria : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Dieci miliardi per il Reddito di cittadinanza. Che si traducono in 780 euro nelle tasche di tutti gli aventi diritto. Il M5S non arretra di un passo e, nel , è tornata a chiedere al ministro dell’Economia Giovanni Tria di allentare i cordoni della borsa. Anche se questo volesse dire rivedere il rapporto deficit/Pil fino a spingersi al 2,4% se necessario. Questa, a quanto apprende l’AdnKronos ...

Ma si può dare il Reddito di cittadinanza solo ai cittadini italiani? : ... secondo la definizione di uno dei suoi maggiori proponenti contemporanei, il filosofo ed economista belga Philippe Van Parijs, 'un reddito pagato da una comunità politica a tutti i suoi membri su ...

Compromesso Lega-M5S : Reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Il M5S chiede il 2,6 per cento di deficit, un punto in più rispetto a quanto il ministro dell'Economia era disposto a concedere. Tria strabuzza gli occhi, spiega che è impossibile, che Bruxelles non ...

Reddito cittadinanza - assedio a Tria : Il M5S non arretra di un passo e, nel vertice sulla manovra a Palazzo Chigi in vista del Def , è tornata a chiedere al ministro dell'Economia Giovanni Tria di allentare i cordoni della borsa. Anche ...

Reddito di cittadinanza - si parte con i pensionati - 780 euro ai più poveri. Il nodo degli stranieri : Dopo il vertice di ieri mattina a Palazzo Chigi sulla manovra, c'è nella maggioranza più ottimismo sul fatto che il Reddito di cittadinanza verrà almeno avviato nel 2019. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, fanno trapelare dal Movimento 5 stelle, avrebbe finalmente trovato le risorse per finanziare l'assegno fino a 780 euro al mese. In realtà, al Tesoro frenano e ribadiscono la ...

Manovra - avanti su quota 100 e Reddito di cittadinanza. Di Maio : «Sarà solo per gli italiani» - Ma così si rischia l'incostituzionalità : «Toglietevi dalla testa i numerini e pensate ai cittadini». Il ministro Giovanni Tria naturalmente non può accogliere l'invito di Luigi di Maio, ma la frase è significativa dello stato di tensione sui ...

Di Maio ha detto che solo gli italiani avranno il Reddito di cittadinanza : "Un incontro utile e positivo". E' un Matteo Salvini soddisfatto quello uscito dal vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla manovra, con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il collega degli Affari europei Paolo Savona. Un Salvini che ha anche apprezzato la precisazione sul reddito di cittadinanza ai soli italiani fatta dal vicepremier Luigi Di Maio, in questi giorni in missione in Cina, ...

Perché Salvini e Di Maio non possono dare il Reddito di cittadinanza solo agli italiani : Le parole pronunciate dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sul reddito di cittadinanza agli stranieri durante un question time al Senato hanno creato malumori nel governo gialloverde. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo il vertice con gli altri partiti di centrodestra a palazzo Graziol

Reddito di Cittadinanza - l'alleanza Di Maio-Salvini si fortifica : 'Non sarà per tutti' : Reddito di Cittadinanza: un tema su cui potenzialmente i rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle potevano farsi roventi. Gli ultimi sviluppi ed espressione di vedute sulla vicenda raccontano [VIDEO], però, come un elemento del programma molto caro ai pentastellati potrebbe diventare una pillola non troppo amara per i seguaci del Carroccio. Le dichiarazioni del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio raccontano come il ...

Reddito di cittadinanza agli italiani? "Impossibile escludere stranieri lungo-soggiornanti e rifugiati" : Il vicepremier Luigi Di Maio ha ribadito oggi quanto scritto nel contratto di governo con la Lega e recentemente confermato da una mozione approvata alla Camera su iniziativa dei due azionisti del ...