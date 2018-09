Lotta | Mondiali Junior 2018 | tris di ori per la Russia nel freestyle Domani si

Ciclismo - Mondiali 2018 : Davide Formolo si tira fuori dai giochi? Cassani chiamato all’ultimo balLottaggio : Davide Formolo si sarebbe chiamato fuori dalla corsa verso una maglia azzurra per i Mondiali 2018 di Ciclismo in programma domenica 30 settembre a Innsbruck. L’indiscrezione riportata da tuttobiciweb arriva direttamente da Cesenatico dove era posto l’arrivo del Memorial Pantani, corsa vinto da Davide Ballerini e con Vincenzo Nibali grande protagonista nel finale. Il veronese ha invece concluso in ultima posizione a quattro minuti di ...

Lotta - Mondiali Junior 2018 : arriva la prima medaglia per l’Italia - Aurora Campagna si tinge di bronzo nei -62kg : Da Trnava (Slovacchia) giunge la prima medaglia della nazionale italiana ai Mondiali Junior di Lotta 2018. Dopo aver sfiorato addirittura la finale per l’oro, Aurora Campagna sale sul gradino più basso del podio nella categoria -62 kg femminile, dopo aver superato la “ripescata” Irina Kuznetsova (Kazakistan). Terminato ieri il percorso netto fino alla semifinale, persa 3-1 contro Nabira Esembaeva (Uzbekistan), la nostra ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. 7 sicuri - ultimo balLottaggio per Cassani : I Mondiali di Ciclismo su strada sono sempre più vicini: la gara più attesa ad Innsbruck sarà sicuramente la prova in linea riservata ai professionisti, ultimo titolo ad essere assegnato domenica 30 settembre (clicca qui per il percorso). L’Italia, come le principali nazioni protagoniste, potrà schierare otto uomini e portare due riserve. Davide Cassani, CT della nazionale italiana, ha diramato una lista iniziale di 11 nomi, ma ormai sono ...

Lotta - Mondiali Junior 2018 : Aurora Campagna in Lotta per il bronzo nei -62 kg - svanisce sul più bello il sogno di Emanuela Liuzzi : Aurora Campagna si giocherà il bronzo domani ai Mondiali Junior 2018 di lotta a Trnava, in Ungheria. L’azzurra ha compiuto un percorso eccezionale nella categoria -62 kg, sfiorando persino la finale per l’oro. La Campagna ha superato al primo turno la sudcoreana Ohyoung per aver realizzato l’ultimo punto in un match estremamente equilibrato e concluso sul 2-2. Poi si è esaltata ai quarti contro la svedese Svensson, demolita con ...

Lotta - Mondiali junior 2018 : Simone Fidelbo si arrende ad un passo dal podio - Emanuela Liuzzi ai ripescaggi : Simone Fidelbo ad un passo dal bronzo nella terza giornata dei Mondiali junior 2018 di Lotta a Trnava, in Ungheria. L’azzurro ha prevalso nel primo incontro della pool di ripescaggio della categoria -82 kg, battendo 9-0 l’uzbeko Alimov e conquistandosi l’accesso alla finale per il terzo posto. Ma il turco Saricicek si è rivelato avversario ostico per l’azzurro, che non è riuscito a prendere le misure al suo rivale cedendo ...

Lotta - Mondiali Junior 2018 : azzurri fuori dai giochi per l’oro nella greco-romana - Sandron e Fidelbo ai ripescaggi : Italia all’asciutto nella greco-romana ai Mondiali Junior 2018 di Lotta a Trnava, in Ungheria. Gli azzurri non sono riusciti ad imporsi nelle rispettive categorie, portando due soli atleti ai ripescaggi al termine della seconda giornata del torneo iridato. Jacopo Sandron, bronzo senior in carica, è stato sfortunato nel sorteggio ed è stato eliminato al primo turno della categoria -60 kg dal turco Kamal, che ha prevalso 9-0 approdando fino ...

Lotta - Mondiali junior 2018 : Giovanni Freni eliminato agli ottavi - Mirco Minguzzi rientra ai ripescaggi : Si chiude la prima giornata dei Mondiali junior 2018 di Lotta in corso a Trnava (Slovacchia), con le prime qualificazioni e semifinali di greco-romana. Impegnati gli italiani Giovanni Freni (-55 kg) e Mirco Minguzzi (-77 kg): il primo termina la sua avventura agli ottavi di finale, sconfitto dal coreano Kim Doohoon per 6-8; il secondo invece può ancora sperare nei ripescaggi dopo essere stato battuto al primo turno dall’indiano Sajan ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i probabili convocati dell’Italia. Ultimi balLottaggi per il ct Cassani : Il Mondiale si avvicina. Domenica 30 settembre andrà in scena in quel di Innsbruck l’attesissima prova iridata per il Ciclismo su strada per quanto riguarda gli uomini Elite, ovviamente la più spettacolare di tutto il programma in terra austriaca. I giorni passano e a breve arriverà il momento di fare delle scelte: ci sta pensando sicuramente da tempo il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani, che sta valutando cosa meglio fare ...

Lotta - dieci azzurri in gara a Varsavia per conquistare punti importanti in vista dei Mondiali : Questo fine settimana si volgerà a Varsavia il Torneo Internazionale di Polonia di Lotta. Una gara che fa parte del circuito ranking series e che assegna punti importanti per decretare le teste di serie dei Mondiali di Budapest di fine ottobre. In gara troveremo dieci azzurri, che cercheranno quindi risposte importanti in vista della rassegna iridata, anche per ottenere la convocazione. Tra di loro spicca l’assenza di Frank Chamizo, numero uno ...

Italia - Mancini : 'Vogliamo tornare a Lottare per i Mondiali e gli Europei' : Vogliamo tornare a lottare per il campionato del mondo e per il campionato d'Europa. Questa è la nostra forza, vogliamo arrivarci anche in fretta".

Ciclismo - Mondiali 2018 : i probabili convocati dell’Italia. Tra certezze - dubbi e possibili balLottaggi : Mancano poco più di tre settimane ai Mondiali in linea di Ciclismo che si svolgeranno ad Innsbruck il prossimo 30 settembre. Quello austriaco sarà un percorso per scalatori puri, tra i più impegnativi di sempre. Di sicuro una rassegna iridata di questo genere non si vedeva da Duitama 1995, quando Marco Pantani vinse il bronzo alle spalle degli spagnolo Abraham Olano e Miguel Indurain. Il ct dell’Italia Davide Cassani diramerà le ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis ottimi in qualifica - si Lotta per la finale : Giovanni Pellielo si mette subito in luce nella prima giornata di qualificazioni per il trap ai Mondiali 2018 di Tiro a volo. A Changwon (Corea del Sud) l’icona azzurra della specialità si trova in settima posizione con 73 piattelli colpiti su 75: tre round ottimi per il 48enne che punta all’ottava Olimpiade della sua carriera. Il piemontese ha commesso due errori nelle prime due serie (al 17^ nel primo round e al 20^ nel secondo), ...