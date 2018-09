Il disastro dell' America latina

Barbara D'Urso - Mauro Marin dal Grande Fratello al disastro : a Domenica Live l'accusa infamante della ex : Accusa infamante per Mauro Marin . Il vincitore del Grande Fratello 10 è finito alla ribalta a Domenica Live : ospite di Barbara D'Urso è stata l'ex compagna Jessica, che ha usato toni molto duri ...

Altro che astronomia. Sposarsi è un semplice - disastroso accidente della vita : Tutto il mondo è diventato il primo quarto d'ora di Reality di Garrone e/o il Mezzogiorno d'Italia tra il 1950 e il 1975? No, certo che no. E' però interessante come l'allerta "matrimonio in declino" ...

L’Uragano Florence si abbatte sugli USA : disastrose inondazioni per la “Storm Surge” dell’Oceano - litorali in ginocchio [LIVE] : 1/45 ...

MotoGp - Misano disastroso per Lorenzo! Lo spagnolo insediato da Marquez cade sul finire della gara [VIDEO] : Jorge Lorenzo cade al penultimo giro della gara di Misano, lo spagnolo stava lottando con Marc Marquez per mantenere il secondo posto Il Gp di San Marino ha regalato emozioni fino all’ultimo giro della gara. Tra queste c’è sicuramente la caduta al penultimo giro del Gran Premio di Jorge Lorenzo. Il maiorchino, reduce di una pole position con record, è caduto quando si trovava in seconda posizione insediato dal rivale Marc ...

Violento terremoto in Giappone - un disastro provocato da enormi frane e liquefazione del suolo : stravolte le montagne dell’isola di Hokkaido [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...

Varese - epic fail della ciclista francese : l’atleta è al via dalla pedana - ma la partenza è disastrosa : Varese, Mondiali amatoriali di ciclismo. Tra i 2500 partecipanti (gran fondo compresa) c’è anche l’atleta francese che nella prova a cronometro ha la sfortuna – col senno di poi – di partire col numero uno. La ciclista probabilmente non aveva mai affrontato una partenza dal palco rialzato con pedana e la conseguenza è stata disastrosa. Fortunatamente per lei non ha subito traumi e se l’è cavata con poche ...

L'economista Giulio Sapelli : 'La Riforma delle pensioni Fornero è stata disastrosa' : Sulle diverse posizioni riguardo il taglio delle pensioni, da parte del Movimento Cinque Stelle [VIDEO] e della Lega, la prima favorevole ad un taglio consistente delle pensioni d'oro, la seconda a favore di un taglio morbido ma più allargato, si apre lo scontro tra i 3 economisti presenti in studio a In Onda su La7: Padoan, Fornero e Sapelli. Esordisce l'ex ministro Padoan, il quale pone la questione della sostenibilita' della finanza pubblica, ...

disastro di Genova : le misure delle banche a favore dei cittadini colpiti : Dalla sospensione dei mutui ai finanziamenti per la ricostruzione, fino alle polizze per i figli delle vittime

Le pagelle della Gazzetta dello Sport : disastro Dzemaili : Anche la Gazzetta dello Sport ha emesso le consuete pagelle di fine gara per quanto riguarda Frosinone-Bologna :

La Diciotti è il disastro della propaganda. Ma dobbiamo svegliarci - ci dice Gozi : Roma. Una nave militare italiana è bloccata in un porto italiano, il procuratore siculo indaga per sequestro di persona e il ministro dell’Interno si dice pronto a farsi arrestare. Per il resto, tutto bene. “Il caso Diciotti è frutto della propaganda di Matteo Salvini che, per ottenere qualche like

Allerta Meteo - il maltempo continua a flagellare il Sud : dopo il disastro delle Gole del Raganello resta alto l’allarme : 1/10 ...

“È la foto della mia vita”. disastro in Calabria : Chiara - 9 anni - trovata così : È drammatico il bilancio della tragedia delle Gole del Raganello, in Calabria. Stando agli ultimi aggiornamenti sono almeno dieci gli escursionisti travolti e uccisi dall’ondata di piena del torrente a Civita di Castrovillari, nel Pollino, in provincia di Cosenza. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre dispersi e si teme la presenza di bambini, scrive Il Messaggero. “La difficoltà ad avere un quadro ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 agosto : “Il disastro di Genova è un fatto oggettivo e l’onere di prevenirlo era della società” : L’avvocato Inizia la guerra coi Benetton: partita la lettera di revoca Conte: “Adesso hanno 15 giorni per le controdeduzioni, ma il disastro è un fatto oggettivo e l’onere di prevenirlo era della società” di Marco Palombi United Leccons of Benetton di Marco Travaglio Impreparati come siamo in fatto di modernità, di progresso, ma soprattutto di Stato di diritto, ci eravamo fatti l’idea che il crollo di un ponte notoriamente pericolante ...

disastro Genova - Salvini : 'Non è il momento di parlare di revoca delle convenzioni' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. ore 12.25 Il Governo valuta la concessione della A10 ad Anas. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, dopo la revoca ...