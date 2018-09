App Google 8 22 beta mostra nuove info su Pixel Stand | Assistant Households e Podcast

Google Maps è finalmente disponibile con Apple CarPlay grazie ad iOS 12 : L’aggiornamento ad iOS 12 da parte di Apple ha introdotto tante novità e tanti benefici per i suoi utenti. Anche gli automobilisti potranno usufruire di una nuova feature introdotta in quest’ultimo aggiornamento. Apple infatti ha aggiunto al suo servizio di infotainment per auto CarPlay, il supporto per le app di navigazione di terze parti e al momento la prima al cogliere la palla al balzo è stata Google. Un momento che in tanti ...

Google Pay in Italia - come funziona il sistema di pagamento. Banche aderenti e confronto con Apple Pay e Samsung Pay : come funziona e quali sono le principali caratteristiche tecniche di Google Pay e differenza con gli altri sistemi di pagamento Apple e Samsung

Google Home Hub ha fatto tAppa alla FCC : Google Home Hub, il presunto primo smart display del colosso di Mountain View, è probabilmente appena passsato alla FCC per i consueti test. L'articolo Google Home Hub ha fatto tappa alla FCC proviene da TuttoAndroid.

Apple - Amazon - Google. Le supermulte Ue costano 23 miliardi ai Big tech : Margrethe Vestager, il commissario Ue alla concorrenza, è riuscita ad avviare in quattro anni una serie di procedure che hanno messo alle strette (almeno sulla carta) i colossi del tech e i comportamenti illeciti rispetto alle leggi Ue. Il conto? Se si considera il totale di multe e richieste di rimborso ai singoli stati membri imposte dal 2014 ad oggi, si arriva a un totale di 22,7 miliardi...

L’App Google Keep è stata ribattezzata in Keep Notes : l roll out della versione 5.0.371.03 di Google Keep è iniziata lunedì e rinomina l'app in "Keep Notes", nome visibile sull'icona della schermata home, nel launcher e nelle informazioni delle app Android nelle impostazioni di sistema. Keep Notes appare sui componenti aggiuntivi del pannello laterale visibili in Gmail, Google Calendar e Google Documenti, ma non ancora nell'app web Keep.Google.com e nel Play Store. L'articolo L’app Google ...

Apple Pay vs Google Pay : ecco tutte le differenze : Google Pay Ieri Google Pay è sbarcato in Italia. E finalmente anche Android ha il suo sistema di pagamento digitale, in grado di tenere il passo con Apple Pay. La prima differenza tra i due sistemi di pagamento è proprio questa: uno funziona con Android (e in qualche occasione con iOs), l’altro solo con iOs. Da qui non si sfugge. Ma device a parte quali sono le analogie e le differenze tra i due? ecco uno schema utile. Dove funzionano? Sia Apple ...

Google Pay in Italia : come funzione e quali sono le differenze con Apple e Samsung : La concorrenza cresce. E non potrà che far bene al mercato dei pagamenti digitali. È arrivato in Italia Google Pay, il servizio di Big G che permette di gestire le carte di credito e debito ...

Apple CarPlay : Google Maps e Waze possono finalmente essere utilizzati per la navigazione satellitare in auto grazie a iOS 12 : finalmente Google Maps può essere utilizzato come navigatore satellitare nelle automobili compatibili con Apple CarPlay, il sistema operativo dell’azienda di Cupertino creato ad hoc per gli apparati di intrattenimento degli autoveicoli. Ebbene, fino a qualche giorno fa Apple CarPlay per la navigazione satellitare permetteva di utilizzare solo Mappe, ovvero il servizio proprietario del gigante californiano. Cos’è cambiato? Adesso ...

Google Pay sbarca in Italia : ecco come funziona e il confronto con Apple Pay e Samsung Pay : Dopo Apple e Samsung, ecco Google. Il mondo dei pagamenti elettronici, in Italia, si rinforza con l'arrivo della piattaforma made in Mountain View. Si chiama Google Pay ed è disponibile da oggi su tutti gli smartphone Android, l'app la si ...

Google Pay è ufficiale in Italia : App - Banche - Negozi che già lo accettano : Finalmente Google Pay è diventato ufficiale anche in Italia: il servizio di pagamento in mobilità ha già evidenziato quali sono le applicazioni, le Banche, i Negozi già attivi per questa funzionalità.Dopo la prima diffusione nei paesi Anglo-Sassoni, finalmente il servizio di pagamento in mobilità Google Pay è arrivato ufficialmente in Italia e si può scaricare l’applicazione ufficiale direttamente sul Google Play Store.Google Pay vi ...

I Google Play Points sono ufficiali e operativi - per ora solo in GiAppone : I Google Play Points sono ufficiali e fanno il loro debutto in Giappone: parte dunque il programma fedeltà che prevede l'assegnazione di punti per ogni acquisto effettuato sul Google Play Store. L'articolo I Google Play Points sono ufficiali e operativi, per ora solo in Giappone proviene da TuttoAndroid.

Google : l’App ufficiale per Windows Phone smette di funzionare : L’applicazione ufficiale di Google per Windows Phone e Windows 10 Mobile che consente – o meglio – consentiva di utilizzare il motore di ricerca più famoso al mondo ha appena compiuto il suo ultimo respiro. L’ultimo aggiornamento dell’app risale addirittura al 2013 quindi ben 5 anni fa quando Steve Ballmer era il CEO di Microsoft e il modello più recente di Surface era il Surface 2 nella sua variante Pro e standard. ...

Piccole novità per Google Duo - YouTube - YouTube Music - Google Drive e App Google : La scorsa settimana Google ha rilasciato un aggiornamento per numerose delle proprie app presenti sul Play Store, ma non tutti sono stai particolarmente […] L'articolo Piccole novità per Google Duo, YouTube, YouTube Music, Google Drive e App Google proviene da TuttoAndroid.

I possibili prezzi di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL potrebbero essere stati “svelati” da Apple : I colleghi di Ausdroid provano a fare una previsione dei possibili prezzi di vendita dei nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, basandosi sui prezzi di iPhone XS e XR. L'articolo I possibili prezzi di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL potrebbero essere stati “svelati” da Apple proviene da TuttoAndroid.