Amanda Lear | Con l' eliminazione di Asia | mi sono proposta a XFactor | non pago i

Amanda Lear e il duro attacco alla tv italiana : “I reality mi fanno schifo” : Dure le parole di Amanda Lear sulla televisione italiana, scagliandosi contro Barbara D’Urso e i reality show in genere. Dopo anni d’assenza dal panorama italiano, Amanda Lear non sembra affatto pronta a fare il proprio ritorno. Lo chiarisce in maniera chiara e non senza polemiche. Intervistata da Chi, ha infatti detto la sua in maniera cruda sullo stato delle televisione nostrana. L’attrice e conduttrice si è particolarmente concentrata ...

Amanda Lear sulla tv italiana di oggi : 'Non mi piace. Gli uomini? Non sono mai stata fedele' : Amanda Lear ha inoltre rivelato l'uscita di due nuovi film nei cinema italiani, ammettendo di non avere nessuna nostalgia per la sua assenza dal mondo della televisione. 'Detesto quello che la Tv ...

Amanda Lear rivela : «Se ho un amante per casa - spero se ne vada presto. Il sesso? Mi piace eccome...» : Amanda Lear a cuore aperto. L'icona sexy della tv si è raccontata in un'intervista a Chi, parlando anche del suo rapporto con uomini e sesso. Amanda Lear da Costanzo: «Bowie...

Amanda Lear dice la sua su Barbara d’Urso e i suoi programmi : Barbara d’Urso: Amanda Lear dichiara di non guardare i suoi programmi La scorsa stagione Tv è stata davvero impegnativa e piena di soddisfazioni per Barbara d’Urso. Difatti la popolare conduttrice ha raggiunto ascolti molto alti con le sue due trasmissioni pomeridiane Pomeriggio 5 e Domenica Live, che hanno sempre battuto l’agguerritissima concorrenza rappresentata da La Vita in Diretta e Domenica in. Ma i successi per la ...

“La mia vera natura…”. Amanda Lear - dopo decenni di voci ora è lei a parlare : Staranno fischiando le orecchie a Barbara d’Urso in queste ore. La Dottoressa Giò, mentre si trova sul set della fiction e prima di iniziare a lavorare per la nuova stagione di Domenica Live e Pomeriggio 5, deve incassare le pesanti critiche di chi, il mondo dello spettacolo, se lo è divorato quando era più giovane. Parliamo niente poco di meno che di Amanda Lear: l’attrice e cantante francese, che intraprese la carriera come ...

Amanda Lear - la confessione sessuale a 79 anni : 'Come mi piace farlo oggi' : Amanda Lear , 79 anni, icona ambigua e intramontabile, si confessa al settimanale Chi in edicola. Parla di sesso senza pudori. 'Il sesso mi piace eccome, ma non lo pratico più come una volta. Oggi mi ...

Amanda Lear : 'La tv italiana non mi piace... gli uomini? Mai stata fedele' : Un figlio invece non le è mai mancato: "Non penso che sarei stata una brava mamma e sono del parere che mettere al mondo dei figli, in questo periodo, sia da irresponsabili". Quanto al sesso, invece, ...

Barbara D’Urso snobbata da Amanda Lear : “I suoi programmi non li guardo” : Amanda Lear contro i programmi di Barbara D’Urso: l’affondo alla conduttrice di Canale Cinque In passato tanto si è scritto sull’invito di Barbara D’Urso rifiutato da Amanda Lear. Oggi, però, a prendere la parola contro i programmi di Carmelita è stata proprio la cantante di Tomorrow in persona. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, […] L'articolo Barbara D’Urso snobbata da Amanda ...

Amanda Lear : "Non sarei stata una brava mamma. Fare dei figli in questo periodo è da irresponsabili" : “Non penso che sarei stata una brava mamma e sono del parere che mettere al mondo dei figli in questo periodo sia da irresponsabili”. Ne è convinta Amanda Lear, che in una lunga intervista rilasciata a Chi ammette di non aver mai desiderato di diventare madre. “Chi fa il mio stesso lavoro non può avere figli. L’idea che mio figlio debba essere sballottato da una parte all’altra, per seguire i miei capricci, non mi è mai sembrata la cosa ...

Gli Incredibili 2 - il ritorno della famiglia Paar : tra le voci italiane riecco Amanda Lear e arriva Bebe Vio : Ci sono voluti 14 anni per rivederla in azione. Era il 2004 quando “una normale famiglia di supereroi” arrivava nelle sale di tutto il mondo e conquistava spettatori grandi e piccoli. Ora quella coppia di genitori e i loro tre figli un po’ speciali tornano al cinema, più forti e divertenti che mai. La Pixar ci riprova e lo fa riportando alla regia Brad Bird che con quel film aveva esordito alla Disney. Gli Incredibili 2 è già ...

Da Amanda Lear a Bebe Vio : ecco le voci de 'Gli Incredibili 2' : ... ma mi sono divertita a interpretarla per questo tono della voce, per questo modo di chiamare tutti 'tesoro' che la ricorda chiaramente le signore prepotenti del mondo della moda che sanno tutto ...

Gli incredibili 2 - Amanda Lear : "Divertente fare la doppiatrice" : ... ma mi sono divertita a interpretarla per questo tono della voce, per questo modo di chiamare tutti 'tesoro' che la ricorda chiaramente le signore prepotenti del mondo della moda che sanno tutto ...

La folle famiglia degli «Incredibili 2» con le voci di Bebe Vio e Amanda Lear : Cinzia Romani Quando, quattordici anni fa, uscì Gli Incredibili, al cinema esistevano soltanto due saghe di super-eroi: X-Men e Spiderman. Adesso ce ne sono centinaia e per sbaragliare la concorrenza ...