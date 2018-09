Marina Abramovic si racconta all' Odeon FOTO VIDEO

Cento opere per 50 anni di carriera : Marina Abramovic si mette in mostra a Firenze : Oltre 100 opere tra dipinti, video, installazioni e performance: è ' The Cleaner ' , prima grande retrospettiva italiana dedicata all'artista di origine serba Marina Abramovic, dal 21 settembre al 20 ...

Marina Abramovic : “Il fallimento segna un nuovo inizio di cui non bisogna avere paura. Trump? Prestigiatore senza razionalità” : Quando si incontra dal vivo Marina Abramovic, artista di origine serba conosciuta in tutto il mondo, a colpire – prima ancora della sua voce calda e sensuale da cui escono fuori parole pronte a riempire frasi di sense of humour – è il colore dei suoi occhi, blu ottanio e non neri, come invece ci si aspetta guardando una sua fotografia. Lei è così: ama sorprendere dal come è a ciò che fa e la sua ...

Marina Abramovic : "L'artista come un piatto con ingredienti diversi" : Nel senso che un'opera è costituita da tanti ingredienti, da tanti strati; perché se è soltanto politica, domani sarà già vecchia politica, sarà una vecchia opera d'arte fuori dal suo contesto ...

Marina Abramovic : «Com’è - innamorarsi a 70 anni» : Cento opere che vanno dagli anni ’60 agli anni 2000 e che comprendono video, fotografie, dipinti, oggetti, installazioni e rievocazioni delle sue celebrate performance dal vivo da un gruppo di artisti appositamente selezionati e addestrati per lo spettacolo. Quella che va in scena a Palazzo Strozzi di Firenze dal 21 settembre fino al 20 Gennaio 2019 è la prima retrospettiva che l’Italia dedica a Marina Abramovic – titolo: The Cleaner ...

“Domani accadrà” - a Venezia debuttano gli incontri sul futuro con Marina Abramovic - Panatta e Vaske : Dal 30 agosto al 1 settembre, tra gli eventi collaterali della 75ª Mostra del Cinema di Venezia, arriva "Domani Accadrà", una tre giorni di incontri alla Villa degli Autori al Lido condotti da autorevoli giornalisti che interrogheranno i protagonisti della società civile, dello spettacolo e dell’arte nel segno dell’immaginazione, della creatività e della tradizione. Tra i protagonisti Adriano Panatta e Marina Abramovic.Continua a leggere

Marina Abramovic - a Firenze con la mostra 'The Cleaner' a Palazzo Strozzi dal 21 settembre : Venerdì 21 settembre sara' inaugurata la mostra di Marina Abramovic a Firenze. Ospitata a Palazzo Strozzi, l'esposizione prende il nome di 'The Cleaner' e sara' visitabile fino a domenica 20 gennaio 2019. Dal primo giorno di autunno la Culla del Rinascimento diventera' così un palcoscenico d'elezione per le opere di una delle personalita' più famose e discusse del panorama artistico contemporaneo. Il pomeriggio di Sabato 22 settembre l’artista ...