Mafia | Gaetti | in dl Sicurezza novità e paletti su uso beni confiscati

Mafia : Gaetti - lotta elemento chiave per Governo : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "La lotta alla Mafia per il Governo è un elemento chiave . Stiamo lavorando su più fronti, su quello dei beni confiscati ma anche rinforzando le forze dell'ordine che sono la nostra punta di diamante. Puntiamo a una lotta fatti con atti precisi". A dirlo è stato il sott

Mafia : vittima pizzo a Candiani e Gaetti - ho denunciato e sono stato lasciato solo (2) : (AdnKronos) - "Ormai mi chiamano lo 'spione' - dice - quando cerco lavoro non me lo danno perché ho denunciato gli estorsori". Qualche anno fa Santo Lo Bocchiaro aveva denunciato un tentativo di estorsione nella sua bottega di Brancaccio. Ma l'uomo non è nel programma dei testimoni di giustizia. "I