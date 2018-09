Lite tra Boldrini e un imprenditore su un volo : Nelle ultime ore Laura Boldrini è stata oggetto di una notizia che non si è capito ancora fino a che punto è vera. È una sorta di parola di A contro la parola di B. Chi avrà ragione? L'unica che potrebbe fare chiarezza una volta per tutte è Alitalia, perché di fatto è proprio la compagnia aerea che ha fatto il pasticcio.Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato il 16 settembre, quando l'ex Presidente della Camera è stata in Liguria, a Savona, ...

"Dichiarazione choc" - "È solo una follia". Lite tra Salvini e 40 prof del Belgio : L"ultima ramanzina arriva dal Belgio. E viene pubblicata a modi appello su un quotidiano a firma di 40 professori che si dicono "scioccati" dalla posizione assunta da Salvini nei confronti dei migranti.L"appello è apparso oggi su "Le Soir", quotidiano belga che fa parte dell"alleanza di 8 giornali europei tra cui appare pure La Republica. Ed è proprio Rep a rilanciare l"accorato scritto dei professori contro il ministro dell"Interno."In quanto ...

Rocco Casalino - benvenuto tra le éLite : Rocco Casalino, capo ufficio stampa e portavoce del presidente del Consiglio, guadagna 169mila euro lordi annui. Più del premier Giuseppe Conte. Stessa cosa accaduta ai tempi di Matteo Renzi, con il suo portavoce Filippo Sensi che percepiva l'identico stipendio di Casalino. Lo riporta un articolo pubblicato sull'Espresso.Lo stipendio di Rocco Casalino si compone di tre voci: 91mila euro di trattamento economico fondamentale a cui si ...

Navi puLite alimentate a Gnl? A Genova non attraccheranno per colpa dei ritardi della politica : Il porto di Genova è in ritardo nella realizzazione dell'infrastruttura di approvvigionamento di gas naturale liquefatto e Grandi Navi Veloci è stata così costretta a rinviare l'impiego di carburante "...

Xiaomi Mi 8 Lite arriverà in Europa e si mostra nel suo primo unboxing : Donovan Sung ha pubblicato le immagini dell'unboxing di Xiaomi Mi 8 Lite e ha annunciato che lo smartphone sarà venduto a livello globale L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite arriverà in Europa e si mostra nel suo primo unboxing proviene da TuttoAndroid.

Al PoLiteama la seconda presentazione della stagione teatrale e concertistica : Gli spettacoli verranno poi presentati al Teatro Boccaccio di Certaldo venerdì 28 settembre alle 17.30. La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e ...

Ponte crollato - per i pm un tentativo di depistaggio : sequestrate le carte a Cesi e PoLitecnico : L'INCHIESTA dal nostro inviato GENOVA Non solo gli studi commissionati nel 2015 e nel 2017 al Cesi e al Politecnico, per stabilire se fosse chiaro che il Ponte Morandi presentava delle criticità. Ieri ...

ECCELLENZA LUCANA : IL REAL SENISE TRAVOLGE DI FORZA IL MOLiteRNO : SENISE Finisce quattro a due Il match che vedeva difronte al Giambattista Rossi il REAL SENISE di De Pascale e il MOLITERNO di Albano. Per la cronaca dopo una fase di studio da parte delle due formazioni sono i SENISEsi a rompere il ghiaccio. Correva Il 23 del primo tempo quando Ciuccio viene atterrato in area di rigore Moliternese per l'...

Napoli - Lite tra donne finisce nel sangue : 21enne aggredita e sfregiata : Due ferite al labbro, un taglio che dalla bocca arriva all'orecchio, altri sulle spalle e sulle cosce. sfregiata durante una lite tra donne, per motivi che i carabinieri stanno cercando di chiarire. È ...

Roma - Lite in strada : aggredito e ucciso a bottigliate alla fermata della metro : Rissa con morto a Roma. Un uomo senza fissa dimora, in corso di identificazione, è stato ucciso sabato sera alle 18.45 circa in via di Pietralata, ferito al collo con un coccio di bottiglia...

Lite in strada - aggredito e ucciso a bottigliate alla fermata della metro : Rissa con morto a Roma. Un uomo senza fissa dimora, in corso di identificazione, è stato ucciso questa sera alle 18.45 circa in via di Pietralata ferito al collo con un coccio di bottiglia...

Scaraventato a terra dal pullman e picchiato : Lite tra migranti sulla Campobasso-Castellino video : ... Nicola D'Angelo sull'abuso di droga, ha chiesto l'intervento dell'assessore leghista Luigi Mazzuto e del governatore Donato Toma "per una politica attiva sull'immigrazione". Più informazioni su ...

Pomeriggio 5 - Lite tra Monsé e la Marchesa : "Sei una sciacquetta" : Sono Maria Monsè e la Marchesa d'Aragona le protagoniste dell'ultima lite andata in onda nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso . Il studio si stava parlando delle differenze tra il modo di vivere ...

Pomeriggio 5 Lite trash : volano stracci fra la Marchesa D’Aragona e Maria Monsè (VIDEO) : lite trash a Pomeriggio 5 dove sono volati stracci fra la Marchesa D’Aragona e Maria Monsé sotto gli occhi di Barbara d’Urso. Per fortuna che la prima era in collegamento esterno e la seconda in studio, altrimenti chissà cosa poteva succedere. Motivo del contendere? Qualcosa accaduto qualche tempo fa durante un evento molto famoso. La querelle si è scatenata per colpa di una carrozza. Pomeriggio 5 lite trash: cosa è accaduto da ...