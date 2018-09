Trasporto merci senza emissioni | senza stress | senza rischi

Trasporto merci pericolose - Controlli della Polizia Stradale sulla A14 : Chieti - Decine di infrazioni sono state contestate, per violazione della normativa in materia di Trasporto di sostanze pericolose, come l'assenza a bordo delle istruzioni scritte aggiornate da seguire rigorosamente in caso di incidente o in presenza di situazioni emergenti, dagli uomini della Polizia Stradale di Chieti e dai loro colleghi di Lanciano e Vasto, coordinati dal comandante provinciale Fabio Polichetti, nell'ambito dei ...

Trasporto aereo sostenibile - Virgin Atlantic : a ottobre il primo volo commerciale con biocarburante : La compagnia aerea Virgin Atlantic ha annunciato che a ottobre opererà il primo volo commerciale alimentato da biocarburanti: il combustibile sostenibile, ricavato dai gas di scarico delle acciaierie, farà decollare un Boeing 747 nella rotta da Orlando (Florida) a Londra. Il volo è frutto della partnership con la società LanzaTech: “Il potenziale futuro di questa tecnologia è enorme. LanzaTech stima che il suo procedimento potrebbe essere ...

Vision URBANETIC di Mercedes-Benz : rivoluzione nel Trasporto di passeggeri e merci : on Vision URBANETIC, Mercedes-Benz Vans presenta una strategia di mobilità rivoluzionaria che si spinge ben oltre i veicoli...

Lombardia : convegno su Trasporto elettrico delle merci su strada (2) : (AdnKronos) - "Il progetto di elettrificazione della Brebemi è una sfida che guardiamo con interesse, perché - ha sottolineato l'assessore Terzi- va nella direzione di ridurre le emissioni e rendere maggiormente sostenibile il trasporto delle merci su gomma: l'idea, sperimentata in Germania e Svezia

Lombardia : convegno su Trasporto elettrico delle merci su strada : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Gli assessori di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, trasporti, mobilita' sostenibile) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e clima) sono intervenuti al convegno 'Il trasporto elettrico delle merci su strada', svoltosi questa mattina a Castenedolo (Brescia) n

Lo scioglimento dei ghiacci apre nuove vie per il Trasporto merci attraverso l'Artico - : Cina e Russia stanno sviluppando attivamente la rotta del Mare del Nord, mentre la Danimarca già il primo settembre invierà una nave portacontainer per un viaggio di prova lungo la nuova rotta. Lo ...

Trasporto merci pericolose : la strada per avere conducenti e mezzi sicuri esiste - ma c'è chi la evita : A garantire che questo accada deve essere la politica, attraverso controlli mirati sui veicoli sia italiani sia stranieri, per prevenire il più possibile possibili incidenti come quello avvenuto a ...

I gravi incidenti di Bologna e Foggia dimostrano che l’Italia ha un serio problema col Trasporto merci : Se il trasporto delle merci su rotaia in Europa non è ancora sul giusto binario, in Italia è su un binario morto. I gravi incidenti di Bologna e di Lesina (Foggia) hanno riproposto non solo il problema della sicurezza stradale ma hanno anche messo in evidenza l’eccessivo utilizzo della strada (e autostrada) per il trasporto di merci. Sulle strade italiane circolano troppi tir e troppe automobili: il sistema andrebbe riequilibrato verso l’uso ...

Incendio Bologna : così regole per Trasporto merci pericolose : Obbligo di avere a bordo del mezzo un documento di trasporto, istruzioni scritte per sapere come comportarsi in caso di emergenza, pannelli ed etichette di identificazioni delle sostanze e del ...

Trasporto merci pericolose : ogni anno 3 - 5 milioni di camion a rischio - : Lo dicono i dati ufficiali raccolti da Eurostat ma la stima non tiene conto dei mezzi pesanti in arrivo dall'estero. Lo spostamento su strada dei materiali a rischio è regolato dall'accordo europeo di ...