Il governo lima i dettagli del decreto Genova 

Il presidente Emmanuel Macron contro il governo Lega-M5S : "In Italia clima xenofobo. I populisti cercano solidarietà ma non propongono soluzioni" : Il presidente francese Emmanuel Macron attacca l'Italia: "Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa. Ma questo giustifica il discorso xenofobo, semplicistico? Non lo credo. Credo che questi stessi xenofobi non apportino alcuna soluzione al male che denunciano. I populisti cercano solidarietà da parte di quelli da cui vogliono separarsi. Non funziona così".

Renzi : "Questo clima si ritorcerà contro il governo - Salvini e Di Maio saranno nell'angolo" : Renzi in un'intervista su Repubblica commenta le polemiche post disastro di Genova: "Spero che i Benetton facciano la loro parte: per le famiglie colpite, per rifare subito il ponte e per fare finalmente la Gronda, opera fondamentale per Genova. A forza di dire no a tutto il Paese crolla a pezzi".

governo : Conte - clima lavoro molto buono : Ora, avendo la possibilità di servire il Paese, l'onore di questo grande alto incarico è la cosa più bella del mondo".

Napoli - il racconto dello zio del senegalese ferito : "C'è un clima d'odio alimentato dal governo. Noi brave persone" : "È mio nipote ed è un bravo ragazzo, un lavoratore. Io ero appena uscito dalla moschea e ho visto un suo amico correre mentre chiedeva aiuto. Sono arrivato sul posto e l'ho trovato a terra pieno di sangue. Lui ricorda solo questi due italiani che gli hanno sparato da uno scooter. Nel paese c'è un clima di odio contro gli immigrati che viene alimentato dal governo". Così Omar Ndyaie, zio del ragazzo a cui hanno sparato

'Questo governo alimenta il clima d'odio' : parla il procuratore Armando Spataro : Così parla il procuratore capo di Torino, Armando Spataro , che in un'intervista esclusiva a TPI commenta gli ultimi accadimenti di cronaca che hanno visto coinvolti sempre più stranieri aggrediti,

Di Maio "via funzionari pro Ceta/ governo vs trattato libero scambio Canada-Ue : Tajani "clima non democratico" : Luigi Di Maio alla Coldiretti: "respingeremo il trattato Ceta, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, Confindustria: "grave errore ratificarlo"

Tajani attacca il governo : 'C'è clima non democratico' : 'Quando senti il vicepremier dire che il funzionario che non la pensi come il governo va rimosso, in democrazia non funziona così. Mi preoccupa questo clima perché comincia così il passaggio dalla