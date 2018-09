Gessica Lattuca | mamma scomparsa da Favara Ricerche estese in Belgio | il fratello “non è

Gessica Lattuca - scomparsa da Favara/ Ultime notizie - la famiglia : "Non avrebbe mai lasciato i suoi figli" : Gessica Lattuca , scomparsa da Favara : Ultime notizie , la mamma della donna sparita nel nulla la sera del 12 agosto chiama in causa un "anziano coi capelli lunghi" con cui la figlia lavorò.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:09:00 GMT)

“Io so tutto”. Caso Gessica Lattuca - la svolta. Arriva la clamorosa indiscrezione : Di Gessica Lattuca si sono perse le tracce da quella afosa domenica siciliana: il 12 agosto, intorno alle ore 14:30, è uscita di casa per l’ultima volta. Poi, i familiari e i quattro figli della donna 27enne, non l’hanno più vista rincasare. A Favara è scattato l’allarme. E sono varie le ipotesi al vaglio degli inquirenti. La più drammatica resta la pista di ‘Cosa Nostra’ e un nuovo Caso di lupara bianca ...

Gessica Lattuca - la polizia è ad un passo dalla soluzione del mistero della sua scomparsa : Perquisizioni e sopralluoghi sono in corso a Favara in provincia di Agrigento, per le indagini sulla scomparsa di Gessica Lattuca , di cui non si hanno più notizie dal 12 agosto scorso. Diversi ...