Beat’em up bundle | Recensione | Trailer e Gameplay

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Dopo Street Fighter 30th Anniversary Collection, Mega Man Legacy Collection e Mega Man Legacy Collection 2, Capcom ci porta nuovamente indietro nel tempo con Beat’em up, una raccolta dei più celebri picchiaduro a scorrimento 2D che hanno fatto la storia su MAME, NEOGEO e console di vecchia generazione. Quest’oggi su gentile concessione Capcom vogliamo condividere con voi la nostra, dopo aver letteralmente divorato la collection su Xbox One X. Beat’em upColoro che sono cresciuti con i più celebri picchiaduro 2D degli anni 90, saranno lieti di sapere che è ufficialmente disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch una collection che comprende King of Dragons, Captain Commando, Knights of the Round, Final Fight, Warriors Fate, Armored Warriors e Battle Circuit, nelle versioni MAME (salagiochi), ...