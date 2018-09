A Pisa per scoprire i processi percettivi e cognitivi di un robot

Leggi razziali - “San Rossore 1938” : anteprima a Pisa per “1938. Diversi” dopo la premiazione al Festival di Venezia : Debutta a Pisa in anteprima toscana “1938. Diversi”, il film di Giorgio Treves appena presentato a Venezia 75 dove ha vinto il HRNs Award 2018 (menzione speciale) – il Premio Speciale per i Diritti Umani. La proiezione del film, a ingresso gratuito, è mercoledì 19 settembre alle 20,30 al Cinema Arsenale (vicolo Scaramucci, Pisa). Nell’occasione interverranno Roberto Pisoni, direttore Sky Arte, Carolina Levi, Tangram Produzione, lo ...

A Pisa i nuovi robot per l'agricoltura sostenibile : ...Scilingo del Centro Piaggio - e in questo workshop vogliamo mostrare come metodi matematici e ingegneristici sviluppati prevalentemente in ambito umano vengono messi a disposizione della scienza ...

Pisa - muore un pony express - la sorella : 'Correva per meritarsi 3 euro in più di paga' : Era in nero ma aveva accettato quel lavoro sperando in un'assunzione. Si stava affrettando a bordo di uno scooter per recapitare alla svelta due panini e un fritto in un'abitazione per conto di un pub del centro di Pisa per cui era in prova. Invece si è schiantato contro un palo della luce. Ora sulla tragica fine del giovane Maurizio Cammillini, 29 anni, indaga l'ispettorato del lavoro trattandosi di un caso di 'morte bianca', un incidente sul ...

Pisa - protesta con sveglie per chiedere le dimissioni dell’assessore leghista colpevole di stalking : il caso a Bruxelles : In occasione del primo consiglio comunale di settembre torna davanti al Comune di Pisa la protesta contro la nomina dell’assessore alla cultura Andrea Buscemi, finito a processo nel 2013 in seguito a una denuncia di stalking da parte dell’ex compagna. I giudici in appello hanno chiuso il procedimento per la prescrizione del reato ma hanno condannato Buscemi al risarcimento dei danni, riconoscendone le condotte persecutorie. La Casa ...

Milano - 8 indagati per esondazione del Seveso : anche Pisapia e Moratti - : L'inchiesta della Procura di Milano riguarda le esondazioni del fiume nella zona nord della città nel 2014. Tra gli indagati anche Roberto Formigoni

Pisa - al via l’iter per la riqualificazione dello stadio : stadio Pisa riqualificazione. Lo stadio di Pisa non cambia casa. L’impianto resterà infastti nel quartiere di Porta a Lucca, ma sarà riqualificato grazie insieme al del quartiere che lo ospita attualmente. A prendere l’importante decisione sull’operazione è stata la Giunta Comunale, che proprio in giornata ha approvato un atto di indirizzo con il quale si […] L'articolo Pisa, al via l’iter per la riqualificazione ...