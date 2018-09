Volley | Mondiali 2018 | Italia alla seconda fase | quando e dove si gioca? Calendario

Mondiali Volley 2018 – Antonio Giacobbe ritrova la sua Bari - il ct della Tunisia : “gioco in casa 2 volte” : Il commissario tecnico della Tunisia ha allenato per sei anni a Bari, sede del girone in cui è inserita la squadra campione d’Africa Ha riportato la Tunisia sul gradino più alto del podio Africano conquistando il titolo di campioni d’Africa e l’importante qualificazione ai campionati del mondo maschili 2018. Destino ha voluto che il mondiale dei tunisini facesse tappa a Bari, quella Bari che Antonio Giacobbe, tecnico di ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - battaglia cruciale per sognare in grande! Gli azzurri vogliono il pokerissimo da primi : La particolare formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile non permette all’Italia di rilassarsi anche se è già certa matematicamente del primo posto nella Pool A. Il regolamento prevede infatti che tutti i punti conquistati al primo turno vengano portati alla seconda fase, quella che ci consegnerà le magnifiche sei pronte a darsi battaglia a Torino per la conquista del titolo iridato. Dunque non sono ammessi errori e passi falsi se si ...

Mondiali Volley 2018 – L’Argentina fa un regalo all’Italia - Slovenia ko e azzurri aritmeticamente primi nel girone : La Nazionale di Blengini dunque disputerà la seconda fase a Milano, in programma dal 21 al 23 settembre La vittoria delL’Argentina sulla Slovenia 3-2 (25-18, 22-25, 27-29, 25-17, 15-13) ha regalato all’Italia la certezza del primo posto nella pool A. Nella seconda fase quindi si disputerà a Milano il girone E (21-23 settembre) con in campo: gli azzurri di Blengini (1A); la seconda classificata del girone B che sarà una tra Olanda, Canada e ...

Volley - Mondiali 2018. Russia-Serbia - Bulgaria-Polonia e Canada-Francia : big match cruciali. Tornano Italia e Brasile : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Si conclude la prima fase, giornata davvero scoppiettante e avvincente con i big match Russia-Serbia e Canada-Francia, torna l’Italia contro la Slovenia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs Brasile (ore 16.00, Pool B a Ruse): I Campioni Olimpici non possono e non vogliono fallire. I verdeoro vanno a caccia di un ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : il programma e tutte le partite di oggi (18 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi martedì 18 settembre si giocano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, si conclude la prima fase e si preannuncia grande spettacolo tra Firenze, Bari, Varna e Ruse. Grande attesa per l’Italia che in serata affronterà la Slovenia in un match fondamentale per il prosieguo della nostra rassegna iridata, riflettori puntati sul big match Russia-Serbia che vale il secondo posto nella Pool C alle spalle degli USA chiamati alla ...

Italia-Slovenia - Mondiali Volley 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi martedì 18 settembre si gioca Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze si conclude la prima fase della rassegna iridata e gli azzurri vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva per presentarsi al prossimo turno a punteggio pieno. Non sono ammessi errori, la nostra Nazionale deve assolutamente imporsi se vuole aumentare il numero di possibilità di accedere alla Final Six e dunque ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia prima nel girone! Tutte le avversarie nella seconda fase : rischio Brasile - ci sono Russia o Serbia : L’Italia è già certa di chiudere al primo posto la Pool A dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Comunque vada la partita di domani contro la Slovenia, gli azzurri hanno già la sicurezza di imporsi nel girone della prima fase e dunque di partecipare alla seconda fase all’interno della Pool E che si giocherà al Mediolanum Forum di Assago – Milano nel weekend del 21-23 settembre. Tutte le squadre si porteranno dietro i risultati ...

Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (17 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi lunedì 17 settembre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. L’Olanda ha infilato il poker contro l’Egitto, la Russia è tornata a vincere battendo il Camerun, la Polonia ha surclassato l’Iran, il Brasile ha sconfitto il Canada, avvincente Argentina-Slovenia. Di seguito tutti i risultati di oggi lunedì 17 settembre ai Mondiali 2018 di Volley maschile. risultati DI oggi (LUNEDI’ 17 ...

Volley - Mondiali 2018 : il Brasile si riprende col Canada - la Polonia surclassa l’Iran : Non solo la vittoria dell’Argentina sulla Slovenia che ha consegnato all’Italia il primo posto nella Pool A dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Si sono giocate altre tre partite in questa giornata. Brasile vs Canada 3-1 (25-22; 19-25; 25-23; 25-18), Pool B a Ruse Dopo l’inatteso ko contro l’Olanda, i Campioni Olimpici tornano a vincere e rimangono in corsa per il primo posto nel girone ma serve una battaglia di due ore ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia ha vinto il girone! Primo posto matematico - la Slovenia ha perso. Azzurri a Milano : i prossimi avversari : L’Italia ha vinto il girone della prima fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile! La nostra Nazionale è già certa di chiudere al comando la Pool A quando manca ancora una giornata al termine di questo segmento della rassegna iridata: l’Argentina ha infatti sconfitto la Slovenia per 3-2 (25-18; 22-25; 27-29; 25-17; 15-13) e ha così consegnato agli Azzurri il Primo posto nel raggruppamento. Domani i ragazzi del CT Chicco Blengini ...

Mondiali Volley 2018 – Le azzurre in versione manga per il promo Rai : Il promo Rai per la presentazione dei Mondiali femminili di Volley 2018 prende ispirazione dall’animazione giapponese di Mila e Shiro Il Campionato Mondiale maschile 2018 appassiona sempre di più l’Italia, un evento unico nel suo genere che dal 29 settembre sarà affiancato da un altro grande spettacolo: la rassegna iridata femminile giapponese, trasmessa su RaiDue e RaiSport + Hd. In vista del Mondiale le azzurre di Davide Mazzanti, nel ...

Mondiali Volley 2018 – Una giornata di riposo per Italia in vista della sfida con la Slovenia : Mondiale Maschile 2018: gli azzurri riposano, in attesa della Slovenia Nel Campionato Mondiale maschile 2018 va in scena oggi la penultima giornata di gare della prima fase. La nazionale Italiana di Gianlorenzo Blengini non scenderà in campo, ma guarderà con interesse la sfida di stasera tra l’Argentina e la Slovenia, quest’ultima avversaria di domani degli azzurri (ore 21.15 con diretta su RaiDue) nella partita conclusiva della pool ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 17 settembre. Brasile e Polonia partono forte! Il Belgio dilaga - Cuba si sblocca : CLICCA QUI PER TUTTI I risultati E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (lunedì 17 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire. Riflettori puntati su Brasile ...