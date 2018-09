Napoli | ADL tende la mano ai tifosi | «60 euro per le tre gare Champions»

Bluff ADL - per il momento l'Hajduk è solo una suggestione : resta a Napoli : Come riporta il Corriere dello Sport , l'argomento Hajduk-De Laurentiis resta solo una suggestione e niente di più al momento poiché lo stesso presidente ha ribadito che dopo aver acquistato il Bari vorrebbe capire prima la ...

Furia Napoli : 'Nessuna lite tra Insigne e Verdi'. E ADL chiede scusa ai tifosi : Ma inventare cose false, in un mondo dove gli utenti non hanno spesso gli strumenti per capire cosa sia vero e cosa non lo sia, è molto grave. Ed è ancora più grave che altre testate riprendano ...

Scontro Napoli-Comune : 'Verificare se ADL ha pagato il fitto dello stadio San Paolo' : 'Domani invierò una lettera all'assessore e ai servizi competenti per sapere se il Calcio Napoli ha effettivamente pagato il fitto dello stadio San Paolo e pagato il 10% dell'incasso di Napoli-Milan'. ...

Napoli - sciopero del tifo contro ADL : curve in silenzio nei primi 45 minuti : Il patron non ha dato peso alle contestazioni, affermando che i tifosi delle curve non rappresentano i 40 milioni di tifosi del Napoli nel mondo. Un ulteriore segno di rottura tra la tifoseria e i ...

ADL - scontro totale con Dema : «Con i suoi disastri offende Napoli» : Prima l'invito degli ultrà ad assistere la gara contro il Milan in Curva B, poi la risposta del sindaco Luigi de Magistris alla richiesta del tifo e alle ultime vicende riguardanti lo...

Napoli-Milan - Ancelotti : “Scudetto? Spero di vincerlo io”. ADL : “Sarri? Non ha vinto nulla” : Napoli-Milan- Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, ha fatto il punto della situazione sul Napoli e sull’obiettivo scudetto accarezzato nella passata stagione, ma poi sfumato. “Manca poco per lo scudetto, Spero di riuscirci io…” “Ci sono sogni e utopie. Rincorrere un’utopia è azzardato, il sogno esiste in base a quanto fatto […] L'articolo Napoli-Milan, ...

Napoli-Milan - provocazione ultrà : de Magistris in curva contro ADL : «In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Milan, saremo lieti di ospitare nel nostro amato settore il primo cittadino Luigi de Magistris». Questo il contenuto del volantino fatto...

Napoli-Milan - provocazione ultrà : De Magistris in curva contro ADL : «In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Milan, saremo lieti di ospitare nel nostro amato settore il primo cittadino Luigi De Magistris». Questo il contenuto del volantino fatto...

Napoli-Milan - provocazione ultras : De Magistris in curva «contro» ADL : ?In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Milan, saremo lieti di ospitare nel nostro amato settore il primo cittadino Luigi De Magistris?. Questo il contenuto del volantino fatto...

Napoli - è guerra tra Comune e ADL : «Esistono presidenti e cattivi presidenti» : «Non ci siamo mai permessi di criticare la gestione sportiva della principale squadra di calcio della città, anche se da tifosi potremmo dire che con questa politica societaria dovremmo...

Napoli - è guerra tra Comune e ADL : 'Esistono presidenti e cattivi presidenti' : 'Non ci siamo mai permessi di criticare la gestione sportiva della principale squadra di calcio della città, anche se da tifosi potremmo dire che con questa politica societaria dovremmo accontentarci a vita al massimo di secondi posti o qualche coppa Italia, e mai ci siamo permessi anche nei momenti di difficoltà di interrompere un faticoso rapporto tra ...

Napoli-Roma - volano gli stracci : AdL attacca - Pallotta replica duro : Il presidente azzurro: "Roma e Liverpool stessa proprietà?". Il numero uno giallorosso: "Ma cosa si sta fumando?"

Donadoni : 'ADL è cresciuto - costruita una grande squadra. Il Napoli ci riproverà' : Roberto Donadoni, ex allenatore del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, rilasciando dichiarazioni sul Napoli e sulla lotta scudetto. 'Campionato finito? È una cosa che si dice ogni estate della Juve, eppure il Napoli è arrivato vicinissimo allo scudetto. Ci ...

L'aziendalista Ancelotti in soccorso di ADL : "Cavani? Solo voci - ho già un Napoli forte" : Umile, disponibile, entusiasta e aziendalista: così l'aria frizzante di Dimaro e il caffè napoletano che gli prepara prima di ogni allenamento il magazziniere Tommaso, stanno cambiando il personaggio ...