Il messaggio di Cristiano Ronaldo al piccolo Facundo dopo l' arresto cardiaco | ' Ti aspetto

Cristiano Ronaldo campione a 360° : ecco il VIDEO del commovente messaggio al bimbo che ha avuto problemi al cuore : Cristiano Ronaldo è un campione dentro e fuori il campo: CR7 ha mandato un messaggio speciale al bambino di 8 anni, che in Uruguay, durante una partita di calcio ha avuto un arresto cardiaco. Il calciatore della Juventus invita il piccolo a recarsi a Torino per “assistere ad una partita dei bianconeri”. GUARDA IL VIDEO —> Cristiano Ronaldo campione anche fuori dal campo: il commovente messaggio al bimbo che ha avuto ...

Papa in Irlanda : La polifonia contemporanea - la melodia del messaggio Cristiano - lo scandalo pedofili : Il pontefice ricorda che 'la vera pace e in definitiva dono di Dio; sgorga da cuori risanati e riconciliati e si estende fino ad abbracciare il mondo intero'. Per questo è importante fondare la ...

Meeting Rimini - messaggio del Papa : cristiano non rinunci sogno mondo migliore : ... perché una fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo , di muovere la storia, come recita il titolo del Meeting '. Ma il pontefice allo stesso tempo invita ad alzare lo ...

Cristiano Ronaldo - il commovente messaggio della sorella di CR7 per il nuovo ciclo dell’amato fratello : Cristiano Ronaldo alla Juventus: il messaggio della sorella di CR7 per il passaggio del portoghese dal Real Madrid ai bianconeri “Mio amato fratello, amore mio, mio ??guerriero, mio ??esempio di lotta e umiltà, mio ??benedetto. La verità è che non dobbiamo dimenticare e non c’è nulla che io possa dire, e abbiamo avuto il privilegio di vederti brillare sempre di più, ne ho la certezza totale (che chiuderai un ciclo e ne aprirai un altro) ...