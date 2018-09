“Ho sbagliato | è colpa mia” Mai sentita Caterina Balivo così | ecco che è successo

caffeinamagazine

(Di martedì 18 settembre 2018) Non è cominciata alla grandissima la nuova avventura televisiva di. La conduttrice ha infatti lasciato ‘Detto Fatto’, il programma seguitissimo ora affidato a Bianca Guaccero, per un nuovo progetto che va in onda alla stessa ora, quindi il primo pomeriggio, ma sulla rete ammiraglia Rai. La trasmissione in questione si chiama ‘Vieni da me’. È partita da pochi giorni, ma i primi risultati non sarebbero quelli sperati. Intanto dal punto di vista degli ascolti che, alla prima puntata, quella che avrebbe dovuto solleticare la curiosità dei telespettatori, hanno registrato uno share del 10,59% con 1.416.000 spettatori. Insomma, come iniziosi sarebbe aspettata di meglio. E meglio si aspettavano anche i fan, che l’hanno criticata sui social al punto che su Twitter è nato un hashtag in cui si chiede che venga allontanata dalla conduzione ...