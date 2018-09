Champions | Ramos | “il Real può vincerla ancora”

calcioweb.eu

(Di martedì 18 settembre 2018) “Siamo molto orgogliosi di aver vinto treLeague di fila, e non è un caso. Siamo sempre affamati di vittorie. Partecipiamo a questa competizione convinti di poterla vincere, anche se la strada per la finale è molto lunga”. Alla vigilia del debutto europeo al Bernabeu con la Roma, Sergiolancia la corsa delMadrid al poker di successi consecutivi. Le merengue detengono il titolo da 843 giorni e non sembrano voler fermarsi nell’era post-CR7. “Cristiano Ronaldo qui a Madrid ha infranto tutti i record, ma ora è nel passato. Ogni stagione si inizia da zero – spiega il difensore in conferenza stampa -. È vero che ha lasciato un vuoto difficile da colmare, ma credo che ci siamo riusciti. Se ora giochiamo meglio? È vero che il suo stile di gioco un po’ ci condizionava. Aveva tantissime qualità però ora se ne è andato e ilha ...