Calcio | Giudice Sportivo Serie A | quattro giornate a Douglas Costa | Giampiero Gasperini

oasport

: Ufficiale: quattro turni di stop per #DouglasCosta. Così ha deciso il Giudice Sportivo: il brasiliano squalificato… - Gazzetta_it : Ufficiale: quattro turni di stop per #DouglasCosta. Così ha deciso il Giudice Sportivo: il brasiliano squalificato… - luludisa1969 : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Tre turni a Pulgar, un turno di stop per Gasperini - napolimagazine : GIUDICE SPORTIVO - Tre turni a Pulgar, un turno di stop per Gasperini -

(Di martedì 18 settembre 2018) Sono arrivate le decisioni deldellaA di, dopo la quarta giornata del massimo campionato italiano: c’era grande attesa per il caso, non solo per lo sputo nei confronti di Federico Di Francesco, ma anche per la segnalazione della Procura Federale per un gomito alto nei confronti dello stesso. Sonoledi squalifica rimediate da, calciatore della Juventus, “per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR“, Nessun provvedimento invece per il gomito alto del bianconero, poiché “il gesto, seppur oggettivamente anti, non sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta“. Altra decisione che farà discutere è quella presa, su segnalazione della Procura ...