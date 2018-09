Anoressia | i ritrovi online delle “adepte” della magrezza estrema Ma chiuderli non è

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 settembre 2018) Si definiscono “adepte di Ana”, cioè dell’nervosa. Si dannoregole, si motivano nel perseguire la. Nati in Italia nei primi anni Duemila come diari virtuali in cui molte ragazze raccontavano l’evoluzionemalattia, nei blog e i siti pro-ana gli utenti si scambiano consigli su come tenere comportamenti restrittivi in ambito alimentare. L’evoluzione tecnologica ha aiutato lo sviluppo di un fenomeno complesso, che con l’arrivo dei social ha iniziato a diffondersi in modo più capillare e senza controllo. I disturbi alimentari sono “patologie psichiatriche mutevoli, che si evolvono con lo spirito dei tempi”, spiega Laura Dalla Ragione, psichiatra e responsabile del centro residenziale Palazzo Francisci Usl Umbria 1 a Todi. Si tratta di vere e proprie comunità virtuali che assumono le sembianze di una “setta religiosa” ...