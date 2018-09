È l’anno dell’armadillo | 7 cose da sapere

gqitalia

(Di lunedì 17 settembre 2018) 1. La premessa. Zerocalcare (Michele Rech) realizza nel 2011 il suo primo libro a fumetti, “La profezia” e il suo blog, zerocalcare.it, diventa un caso: fioccano i premi e la storia vende più di 100 mila copie. 2. La storia. Parte dal momento in cui Zerocalcare viene adella morte di Camille, sua vecchia amica e primo grande amore. Una serie di flashback ricostruisce la vicenda tra i due. 3. Dice Zero: «Ho creato l’armadillo perché mi serviva un personaggio con cui dialogare, dato che gran parte delle storie si svolgevano all’interno della mia stanza». 4. Nella versione cinematografica Zero è Simone Liberati (la rivelazione di “Cuori puri”); l’amico Secco è Pietro Castellitto. 5. Inizialmente la regia era stata affidata a Valerio Mastandrea, che è rimasto cofirmatario della sceneggiatura con Zerocalcare, Oscar Glioti e Johnny Palomba. 6. Dice Simone Liberati: «Ho ...