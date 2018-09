Volley | entra in campo per servire la battuta sul match point | il “miracolo” di

Volley : Mondiali 2018 - il Giappone perde il centrale Haku Ri : FIRENZE- Brutta tegola in casa Giappone , ieri infatti nel corso dell'allenamento il centrale Haku Ri ha riportato la frattura dello scafoide. A causa dell'infortunio il commissario tecnico nipponico ...

Mondiali Volley 2018 – Infortunio Haku Ri : il Giappone perde il suo centrale : Il Giappone perde per il resto del Mondiale il centrale Haku Ri Brutta tegola in casa Giappone, ieri infatti nel corso dell’allenamento il centrale Haku Ri ha riportato la frattura dello scafoide. A causa dell’Infortunio il commissario tecnico nipponico Yuichi Nakagaichi per il resto del Mondiale potrà contare su tredici element?i. L'articolo Mondiali Volley 2018 – Infortunio Haku Ri: il Giappone perde il suo centrale ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone 3-0 - le pagelle degli azzurri. Centrali da urlo - Zaytsev trascinatore : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match d’apertura dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale, davanti agli 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, ha incominciato la propria avventura iridata con un bel successo fondamentale in ottica futuro. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo nella capitale. IVAN Zaytsev: 7. Lo Zar ha messo grande personalità in questa partita, sentiva ...

Volley - Mondiali 2018 : Simone Anzani e Daniele Mazzone - i centrali dell’Italia. Servono stampatone granitiche : L’Italia si presenta ai Mondiali 2018 di Volley maschile con grandi ambizioni, la Nazionale vuole essere protagonista di fronte al proprio pubblico e punterà soprattutto sulle sue stelle per cercare di lottare alla pari con le altre corazzate nella corsa verso il titolo iridato. Uno dei punti deboli del nostro gruppo potrebbe essere il reparto centrale, quello che è stato rivoluzionato rispetto alle Olimpiadi di Rio 2016 (gli altri cinque ...

Volley Club Frascati - Stefano De Sisto entra nello staff tecnico : Volley Club Frascati, Stefano De Sisto entra nello staff tecnico: «Questo progetto mi affascina» Frascati (Rm) – Stefano De Sisto entra a far parte dello staff tecnico del Volley Club Frascati. La società tuscolana, che nelle scorse ore ha pianto gli addii all’ex storico presidente Floro Bocci e al papà dell’attuale massimo dirigente Massimiliano Musetti, arricchisce la qualità del suo già valido staff tecnico con l’ingresso di un allenatore che ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - l’anello debole dei centrali. Serve un cambio di marcia rispetto alla Nations League 2018 : Non sarà mai una Nazionale di “muratori” quella targata Blengini che si prepara ad affrontare il Mondiale in casa. Il muro non è mai stata la specialità della casa per gli azzurri dell’ultimo corso e, miracoli esclusi, difficilmente potrà diventarlo al Mondiale ma, partendo dai dati impietosi della Nations League, Blengini e il suo staff avranno sicuramente dedicato tanto lavoro a questo fondamentale. Se si parla di muro Simone Anzani nella ...

Volley – Millenium rinnova con lo sponsor Centrale del Latte di Brescia S.p.A. : Centrale del Latte di Brescia S.p.A. ancora a fianco delle Leonesse Centrale del Latte di Brescia S.p.A. è ancora una volta premium sponsor Millenium. Una storia che comincia nel lontano 1929 fino a diventare punto di riferimento per i consumatori Bresciani e non solo. Negli anni ha sviluppato un’ampia gamma di prodotti: Latte, latticini, uova, bevande, vegetali, spremuta, affettati, würstel, le insalate pronte in tavola e i prodotti per ...

Volley : A1 Femminile - l'esperta Menghi nuova centrale di Cuneo : Cuneo - Un elemento di esperienza nella rinnovata rosa della Granda Cuneo in vista dell'esordio in Serie A1. Alla corte di Andrea Pistola, suo vecchio maestro, arriverà Sara Menghi, centrale ...

Volley : Superlega - Rocco Barone è il nuovo centrale di Latina : Latina- Si completa la batteria dei centrali della Top Volley Latina . Rocco Barone, 31 anni, 200 centimetri di altezza, originario di Palmi, Reggio Calabria, è l'ultimo acquisto della squadra pontina.

Volley : A2 Maschile - Turano sarà uno dei nuovi centrali di Lagonegro : Lagonegro, POTENZA,- La Geosat Lagonegro mette a posto il reparto dei centrali con un cavallo di ritorno. Ernesto Turano,posto 3 nato in Calabria, ha infatti già parte della squadra allenata da ...

Volley : A2 Maschile - Lagonegro completa la batteria dei centrali con Turano : Lagonegro, POTENZA,- Il reparto dei centrali della Geosat Lagonegro si chiude con un gradito ritorno, colui che ha vissuto la storia con la maglia del Lagonegro e ha contribuito alla conquista dei ...

Volley : A2 Femminile - Perugia tessera la centrale Luisa Casillo : Perugia -Rinforzo di lusso per la Bartoccini Gioiellerie Perugia che, dopo l'arrivo di Chiara Lapi e la conferma di Giulia Kotlar, ha tesserato Luisa Casillo, esperta centrale campana, ben nota agli ...

Volley mercato - sfida legale tra Simon e Sada : Civitanova vuole il fortissimo centrale cubano! Arriva subito? : Civitanova vuole chiudere il Volley mercato con un grandissimo colpo a sensazione ma l’approdo di Simon alla Lube è ancora in alto mare. Il fortissimo centrale di origini cubane ha aperto un contenzioso con il Sada Cruzeiro, corazzata già Campione del Mondo in cui l’ex giocatore di Piacenza ha militato nelle ultime stagioni. Conosciutissimo in Italia per la sua esperienza ai Lupi, dove si è fatto apprezzare per i suoi muri granitici ...