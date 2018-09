Squalo attacca uomo e lo uccide a Cape Cod | non succedeva da 80 anni

New York - due ragazzi attaccati da uno Squalo mentre facevano surf : New York, due ragazzi attaccati da uno squalo mentre facevano surf Dalla gamba di uno dei due è stato estratto un dente che verrà analizzato per risalire alla specie dell’animale Continua a leggere L'articolo New York, due ragazzi attaccati da uno squalo mentre facevano surf proviene da NewsGo.

Usa - due ragazzini attaccati da uno Squalo/ Video - ultime notizie : primo attacco a New York dopo 70 anni : Usa, due ragazzini attaccati da uno squalo alle gambe mentre facevano surf: non sono gravi. Evento molto raro a New York. L'ultimo incidente segnalato 70 anni fa.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:37:00 GMT)

New York : Squalo attacca due bambini che giocavano in riva al mare : New York: squalo attacca due bambini che giocavano in riva al mare L’attacco è avvenuto sulla riva, lungo il Fire Island National Seashore, quando due ragazzini di 12 e 13 anni sono stati azzannati alle gambe da uno squalo.Continua a leggere L’attacco è avvenuto sulla riva, lungo il Fire Island National Seashore, quando due ragazzini […] L'articolo New York: squalo attacca due bambini che giocavano in riva al mare proviene da ...

New York : Squalo attacca due bambini che giocavano in riva al mare : L'attacco è avvenuto sulla riva, lungo il Fire Island National Seashore, quando due ragazzini di 12 e 13 anni sono stati azzannati alle gambe da uno squalo.Continua a leggere

Modella di Instagram tenta lo "scatto perfetto". Ma viene attaccata da uno Squalo : Cosa non si fa per la foto perfetta. La Modella californiana Katarina Zarutskie, molto popolare su Instagram, è stata attaccata da uno squalo mentre posava per uno scatto e gli utenti l'hanno duramente criticata. Il fatto è accaduto alle Bahamas: quando ha visto gli squali nutrice, la giovane non ha resistito all'impulso di tuffarsi con loro per ottenere una foto invidiabile.Non tutti gli animali, però, gradiscono le ...