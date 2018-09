Pd | Martina conferma | ' Il congresso si farà | primarie a gennaio'

Gossip : Andrew conferma il flirt con Martina ma poi viene sorpreso con un'altra (RUMORS) : Il feeling nato a Temptation Island tra Andrew Dal Corso e Martina Sebastiani, continua a far discutere: i siti di Gossip, infatti, in queste ore, hanno riportato due notizie contrastanti sui due ragazzi. Inizialmente, a catturare l'attenzione sono state le dichiarazioni del single sul legame che c'è oggi con la romana Ci frequentiamo e lei bacia molto bene, poi sono arrivate delle foto del veneto in spiaggia avvinghiato ad una donna che non è ...