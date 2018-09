Mondiali pallavolo | l' Italia piega anche la Repubblica Domenicana

Mondiali di Pallavolo - Italia schiacciasassi : 4a vittoria di fila - Repubblica Dominicana ko : L'Italvolley cala il poker. Battendo la Repubblica Dominicana 3-0 (25-12 25-18 25-15), gli azzurri di coach Blengini infilano la quarta vittoria di fila ai Mondiali e consolidano il primato nel girone, in attesa della partita di martedì contro la Slovenia (che in caso di sconfitta con l'Argentina sarebbe matematicamente dietro agli azzurri)Continua a leggere

L'Italia maschile ha vinto la sua quarta partita consecutiva ai Mondiali di pallavolo : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto per tre set a zero la Repubblica Dominicana nel quarto turno dei Mondiali, domenica sera al Mandela Forum di Firenze. La Nazionale era già qualificata al turno successivo dall'incontro precedente ma ha comunque

Video/ Italia-Argentina volley (3-1) : highlights della partita (Mondiali Pallavolo) : Video Italia-Argentina, highlights della partita vinta dagli azzurri col risultato finale di 3-1. Gli azzurri erano andati sotto al primo set, ma sono riusciti a vincere. (Mondiali volley)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 03:03:00 GMT)

Mondiali di Pallavolo - l’Italia batte anche l’Argentina di Velasco : A Firenze l'Italia di Blengini vince ancora nel Mondiale di Pallavolo 2018. Gli azzurri hanno sconfitto l'Argentina di Julio Velasco per 3 set a 1 (23-25, 25-15, 25-23, 27-25). Una vittoria molto bella, la terza del primo raggruppamento della Coppa del Mondo, che dà agli azzurri la certezza del passaggio del turno.Continua a leggere

L'Italia maschile ha battuto l'Argentina nella terza partita dei Mondiali di pallavolo : La Nazionale italiana ha battuto 3-1 l'Argentina nella terza partita della fase a gironi dei Mondiali di pallavolo, giocata sabato sera al Mandela Forum di Firenze, e si è qualificata alla seconda fase del torneo. Per l'Italia questa è la

