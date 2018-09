Juve | Ronaldo | 1° gol in bianconero | il portoghese si sblocca dopo 344'

Juve-Sassuolo - al 50' si sblocca Ronaldo ed è il primo gol in campionato : Roma, 16 set., askanews, - Arriva al 5 del secondo tempo di Juventus-Sassuolo il primo gol di Cristiano Ronaldo in serie A. Ferrari rischia l'autogol colpendo il palo e il portoghese mette in rete da ...

VIDEO Cristiano Ronaldo si sblocca! Primo gol in Italia con la Juventus - 1-0 col Sassuolo : Cristiano Ronaldo si è sbloccato! Finalmente CR7 ha segnato in Serie A, il fenomeno portoghese ha siglato il suo Primo gol nel campionato Italiano dopo tre partite a digiuno: al 49′ di Juventus-Sassuolo, sullo 0-0, l’attaccante ha sfruttato uno stranissimo rimpallo, il pallone è finito sul palo e lui di rapina nell’area piccola è riuscito a insaccare! Di seguito il VIDEO del Primo gol di Cristiano Ronaldo con la maglia della ...

Finalmente è arrivato! Cristiano Ronaldo segna il suo primo gol con la Juventus : il regalo del Sassuolo è incredibile [VIDEO] : Cristiano Ronaldo segna Finalmente il suo primo gol con la maglia della Juventus: Ferrari rischia l’autogol colpendo il palo nella propria porta, CR7 deve solo appoggiare in rete Cristiano Ronaldo segna Finalmente il suo primo gol con la maglia della Juventus. La rete, va detto, è fra le più facili della sua carriera! Pasticcio della difesa del Sassuolo, con Ferrari che nel tentativo di liberare (?) l’area di rigore colpisce di ...

Diretta/ Juventus Sassuolo (risultato live 1-0) streaming video e tv : si sblocca Cristiano Ronaldo! : Diretta Juventus Sassuolo, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la quarta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 16:09:00 GMT)

Mendieta : 'Juve tra le grandi d'Europa - Ronaldo decisivo. Il Valencia...' : ... JUVE FAVORITA - 'La Juve è sempre la Juve, uno dei più grandi club in Europa e nel mondo. Da anni domina in Italia, di recente ha giocato due finali e arriva quasi regolarmente in fondo alla ...

Juve-Sassuolo - Cristiano Ronaldo cerca il primo gol in campionato : Non vedono l'ora di vederlo, non smettono di chiedersi come sarà la prima volta. Un sentimento che accomuna gran parte dei tifosi juventini, confortati da una classifica senza macchie ma con uno ...

Juventus - Ronaldo-Mandzukic : i soci del gol : ... ma Mandzukic conosce quella sensazione che qualsiasi attaccante prova quando non segna da tre partite, nelle quali - oltretutto - si è attesi da mezzo mondo. Leggi l'articolo completo sull'edizione ...

Juventus - con loro si sta Allegri : da Bonucci a Ronaldo - ecco l'asse di ferro : Esiste soltanto un elemento in natura che resiste alla rigorosa legge del due. Solo un mediano che non conosce riposo e può spolmonarsi in campionato subito dopo essersi spolmonato, due volte, in ...

Juve - effetto Ronaldo : boom di vendite per la maglia e un mese d'attesa per averla : La CR7 mania continua ad impazzare. In Italia e non solo. La maglia del portoghese è la più venduta oltre che nel belpaese, anche in Austria; mentre è la settima in questa speciale classifica sia in ...

Juventus - Allegri sicuro : ''Contro il Sassuolo segna Ronaldo'' : TORINO - Massimiliano Allegri è convinto che il digiuno di Cristiano Ronaldo, ancora a secco di gol in campionato, terminerà domani in occasione di Juve-Sassuolo. 'Non mi aspetto da Ronaldo né più né ...

Juventus - Allegri : 'Dybala deve mettersi in discussione e lavorare. Ronaldo segnerà contro il Sassuolo' : LIVE 12:29 15 set Sulla difesa Sia Benatia che Rugani stanno bene e possono giocare. Inoltre a centrocampo ho Fagioli, un ragazzo del 2001 che conosce il calcio e che sa giocare molto bene. Vederlo è ...

Juventus - Allegri sicuro : “Ronaldo domani farà gol” : “Non mi aspetto da Ronaldo né più né meno di quello che ha fatto nelle prime tre partite. Tutti aspettavano Ronaldo e ha fatto gol Mandzukic, ma ha lavorato bene e credo che domani farà gol e si sbloccherà”. Così Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa del campionato che vedrà la sua Juventus impegnata allo Stadium contro il Sassuolo.L'articolo Juventus, Allegri sicuro: “Ronaldo domani farà gol” sembra ...

Juventus - Allegri difende e punzecchia Dybala! Su Cristiano Ronaldo ha una certezza - poi svela la formazione : Massimiliano Allegri parlando in conferenza stampa ha analizzato la formazione della sua Juventus svelandola in parte “Le qualità di Dybala non sono in discussione. Mi è piaciuto come è entrato a Parma. Come tutti deve trovare la condizione, ma tutte queste pressioni su di lui non vanno bene“. Massimiliano Allegri difende la Joya in conferenza stampa, troppa pressione sul calciatore a detta del tecnico della Juventus, pronto alla ...