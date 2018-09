: Sale il numero delle vittime mentre Florence flagella le Carolinas @AntDiBella @Rainews - ValentinaInLA : Sale il numero delle vittime mentre Florence flagella le Carolinas @AntDiBella @Rainews - CyberNewsH24 : #Florence, sale a 13 bliancio vittime - NotizieIN : Florence, sale a 13 bliancio vittime -

a 13 il bilancio delle,tra cui un neonato, dopo il passaggio sulla costa atlantica Usa di Floence,l'uragano declassato ora a tempesta tropicale. Trein Carolina del Sud e altre 10 in quella del Nord.Il govenatore della Carolina del Nord ha avvertito che il pericolo non è finito:la tempesta si sposta lentamente con "quantità monumentali" di acqua e per tutto il fine settimana c'è il rischio di nuove alluvioni.Gli abitanti già evacuati sono stati invitati a non rientrare nelle loro abitazioni.(Di domenica 16 settembre 2018)