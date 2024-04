ATP Madrid 2024 - Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano agli ottavi di finale in doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024)eddidel tabellone didel torneo ATP Masters 1000 di: gli azzurri, accreditati della dodicesima testa di serie, eliminano il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Tommy Paul per 6-2 7-6 (5) in un’ora e tre minuti di gioco e domani affronteranno il russo Aslan Karatsev ed il cinese Zhang Zhizhen. Nel primo set la coppia azzurra sciupa un break point al punto decisivo in apertura, poi trova otto punti consecutivi dallo 0-1 e va sul 2-1 con strappo a zero, confermando l’allungo nel quarto gioco dopo essere risalita dal 15-40. Medvedev e Paul restano in scia fino al 2-3, poivincono dodici ...