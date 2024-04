Astrazeneca | Il nostro vaccino può causare trombosi È la prima volta che lo ammette

(Di martedì 30 aprile 2024) Ilanti Covid di“in casi molto rari puòTts”, la cosiddetta ‘sindrome dacon trombocitopenia’, caratterizzata da coaguli di sangue e bassi livelli ematici di piastrine. Lo ha ammesso per lail gruppo farmaceutico anglo-svedese, nell’ambito di una causa collettiva nel Regno Unito. La notizia è sta diffusa dal Telegraph.: “In casi molto rari ilpuò” “Il meccanismo causale” con cui ilpuò provocare Tts “non è noto”, ha precisato l’azienda nei documenti legali depositati in febbraio. “La Tts – ha puntualizzato inoltre– può verificarsi anche in assenza della ...

