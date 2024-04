Raiz dopo la morte della moglie Daniela | Mi prenderò qualche mese per stare con mia figlia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) “Avrebbe dovuto vivere sei mesi e invece sono passati cinque anni in cui ha dato tutto il suo saper essere mamma, business girl, amante sorella e amica. Attenta: il femminicida più cruento e senza pietà è lì fuori. Fai prevenzione, “nun te scurda’ ‘e te maje’”. Così, cantautore partenopeo e frontman degli Almamegretta aveva comunicato su Facebook laShualy lo scorso 13 marzo.Shualy, ladi GennaroVolpe, in arte, cantautore napoletano, 57 anni, già voce e leader del collettivo musicale, e attore, recentemente apparso nella celebre serie tv Rai “Mare Fuori” nel ruolo del bosscamorra Don Salvatore Ricci, era di origine ebraica-ungherese. In una delle ...