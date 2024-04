Rapinatore a 15 anni - prende a pugni un ragazzo per rubargli il cellulare

(Di martedì 30 aprile 2024) Bologna, 30 aprile 2024 - Ha preso aunper rapinarlo del, senza riuscirci. Così un quindicenne, raggiunto dalla polizia intervenuta sul posto, è stato arrestato per tentata rapina. Il tutto è accaduto l'altra sera quando la centrale operativa della Questura ha inviato una volante in via del Beccaccino, in zona Barca, perché unaveva chiesto aiuto dopo un tentativo di rapina. Baby, a 15dà un pugno in faccia a un ragazzino perilSecondo la ricostruzione fornita alle forze dell'ordine, la vittima dopo essere scesa dal bus è stata osservata e insultata da un gruppo di cinque giovani, di cui due ragazze e tre ragazzi, fino ad essere inseguito in via del Beccaccino. A quel punto uno ...

