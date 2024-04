Hockey - il pratese Zampoli eletto miglior portiere di Serie A1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Prato, 30 aprile 2024 - Stefanoè ildellaA1 2023/24 disu pista. Questo il verdetto emesso pochi giorni fa dalla Fisr, che poco prima dell'inizio dei playoff hai giocatori della “regular season”. E in porta, nella “squadra dei sogni” composta dalla Federazione, c'è proprio il giocatoreche è ormai da un triennio un punto di forza del GS Trissino. E' risultato l'estremo difensore meno battuto del massimo torneo, con 50 reti al passivo. E dopo aver concluso la “stagione regolare” in seconda posizione (ad un punto dal Forte dei Marmi) sta lottando insieme ai compagni per arrivare alla finalissima che assegnerà lo Scudetto. Il (quasi) venticinquenne di Prato sta insomma confermando in toto la ...