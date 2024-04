Ecco quali sono le multinazionali dietro l’inquinamento da plastica Metà dell’inquinamento mondiale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) Controda, particolarmente nei mari e negli oceani, non assistiamo a levate di scudi né alla enorme mobilitazione che ha da tempo messo nel mirino i combustibili fossili, come unica causa dei cambiamenti climatici e del, secondo il dogma della cosiddetta transizione energetica. Eppure, il problema è enorme giacché arriva a investire, come vedremo, persino la catena alimentare. A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, secondo la celebre massima attribuita a Giulio Andreotti ma in realtà risalente a Papa Pio XI, e non possiamo non sottolineare con forza, dunque, che le grandidegli alimenti e delle bevande, con i loro prodotti inmonouso, non solo promuovono uno stile di vita e di consumo basato sull’usa e getta, ma soprattutto ...